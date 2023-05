Beogradska Osnovna škola "Drinka Pavlović" u žiži je interesovanja javnosti otkako je TV voditeljka Milica Kon u emisiji "Amidži šou" na Pinku javno progovorila o nasilju koje njena ćerka, učenica prvog razreda, i njeni drugari trpe nasilje od strane jednog dečaka.

- Naša ćerka je prvi razred i tek sada posle ove tragedije su isplivala sva vršnjačka nasilja. Ne znate kako se bavi škola time, o kojoj normalni pričamo?! Sedam godina, naša ćerka, jedan je drži, drugi je udara pesnicama. U državnoj školi oni kažu: "Zakon je takav". Nama su ruke vezane. Ja sam po struci pravnik, ali nisam kompetentna u toj grani prava - obelodanila je Milica u emisiji Ognjena Amidžića, nakon čega se digla bura kako u medijima, tako i u samoj školi - brzo se otvorila "Pandorina kutija", a i druge roditelje ohrabrila je Miličina priča, te su i oni na društvenim mrežama počeli da iznose svoja negativna iskustva kako iz "sporne", pomenute škole, tako i iz drugih škola.

Nataša Vasić, direktorka Osnovne škole "Drinka Pavlović", odlučila je da se posle svega povuče i da ostavku - to je učinila 10. maja, a pet dana kasnije u javnost je izašla sa saopštenjem u kom poručuje da je podnela neopozivu ostavku na mesto direktorke iz "duboko ličnih razloga". Budući da je u svom saopštenju pomenula i Milicu Kon, kontaktirali smo popularnu voditeljku koju smo dobili odmah nakon što je završila sastanak u školi.

- Upravo sam bila na sastanku sa direktorkom, sa školom. Bilo je vrlo burno, ali konkretno. Više sam nego zadovoljna kako škola reaguje u domenu u kojem može. To što ja nisam zadovoljna koliko može, to je veliko pitanje za državu, ministarstvo, za promenu zakona jer profesori ne mogu, na primer, da decu pošalju u ćošak, da pošalju na stolicu za razmišljanje, što smatram da je učiteljima veliki minus. Učiteljima to nije dozvoljeno, jer roditelji kažu:"Aha, ti diskriminišeš moje dete". Volela bih da me čuju institucije, jer sam im pripremila predloge za izmenu i dopunu zakona u saradnji sa timom pedagoga, psihologa, advokata, roditelja, defektologa... Svih stručnih ljudi - priča za Pink.rs Milica, koja se posle svog javnog istupa danas "suočila" sa rukovodstvom škole.

Što se tiče škole "Drinka Pavlović", ja jesam učinila njima veliku nepravdu jer sam ih istakla kao primer, ali moje dete ide u tu školu. Žao mi je, oni se osećaju prozvano, ne osećaju se nimalo prijatno. Na sastanku je atmosfera bila vrlo vrela, da tako kažem. Na kraju, vrlo sam zadovoljna zamenicom direktorke, načinom na koji ona rešava stvari. Tu je neko vreme bila i direktorka, koja je dala ostavku.

Na pitanje da li je njeno TV gostovanje dovelo do toga da Nataša Vasić da ostavku na mesto direktorke škole, Milica Kon kaže:

Ona je navela da ostavku daje iz ličnih razloga. Jeste na sastanku rekla da je izuzetno bila pogođena kada sam je prozvala u emisiji "Amidži šou" i vrlo mi je to zamerila, što ja razumem. Ali, da to nisam uradila... Njena zamenica je fantastična, ja se nadam da je ona sledeća direktorka jer to je čovek sa kojim može dobro da se sarađuje, dobre stvari da se urade. Čini mi se da je izuzetno dobra za napredak ove škole - to je moj lični utisak, dok za ovu direktorku ne mogu ništa konkretno da kažem. Mislim da nije dovoljno profesionalna, da je sve shvatila lično.

Doskorašnja direktorka je u svom saopštenju istakla da je Milicu i Marka Kona u više navrata pozivala na sastanke u školu, ali da se oni nijednom nisu odazvali. Milica nam je otkrila drugu stranu priče.

- Ti sastanci nisu održani jer smo mi rekli da ne možemo petkom, a oni su ga uporno zakazivali svakog petka. Kada sam ponudila ponedeljak, utorak, sredu, četvrtak, pa i vikende, samo ne petak, oni su u petak zakazali. Ponovo sam zamolila da to bude neki drugi dan. Sada su na sastanku rekli:"Pa, mi sada razumemo da ste vi rekli da ne možete petkom". Ja imam sve mejlove koje sam im slala, sve vreme im pričam da ne mogu samo petkom. Evo, došla sam.

Milica ne krije da oseća neprijatnost jer, usled zamene teza, u nju "upiru prstom" jer se javno osmelila da progovori o problemu koji njena ćerka ima u školi.

Osećam nepravdu. To je to, kad se zamene teze, pa kao žrtva postane "nasilnik". To vam je kao one devojke, kada prijave nasilje, pa je pitaju:"Što si obukla kratku suknju, provocirala si". I dalje u našem narodu žrtve krive što su prijavile nasilje, a to je nedopustivo i neću da dozvolim da nekolicina polu-naroda to istera do kraja. Ovo je vrlo lični demanti, pristrasan, osećaju se kao da sam ja njih prozvala. Okej, nema problema, neka bude i tako ako ćemo nešto uspeti da promenimo. U demantiju stoji da je taj otac sedeo sa tim detetom od 28. novembra do 02. februara... A gde je zimski raspust od mesec dana? Kako brojite to? Ispalo je da je dva meseca sedeo tu. Naravno da neće biti incidenata kada roditelj sedi tu, pored.

S druge strane, Milicu su podržali brojni roditelji iz odeljenja.

Imam podršku i što se tiče škole, Saveta roditelja... Svi me podržavaju, stvarno, eto, jedan je roditelj koji ne podržava. Priznajem, jeste škola ljuta na mene što sam iznela to, smatraju da nije bio prikladan momenat, što verovatno i jeste. Moja burna reakcija je bila, ali mi ako ne zaštitimo svu decu, onda ne postojimo. Ne postoji pravi momenat za ovakve stvari, lavina kad krene - krenula je - objašnjava Milica i na kraju razgovora za Pink.rs kaže da se nada da njena ćerka neće biti diskriminisana od strane zaposlenih u školi jer je njena majka o ovom problemu javno progovorila.

- Nadam se da se tako nešto neće dogoditi, jer je to onda ozbiljna poruka svima nama da na nasilje treba da se ćuti, a ja to neću da dozvolim.

Autor: D. Tanasijević