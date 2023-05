Nova kontroverzna izjava Mirke Vasiljević: Vujadin nije neko ko se bavi time šta ćemo i kako ćemo s decom

Glumica Mirka Vasiljević ima četvoro dece sa fudbalerom Vujadinom Savićem koji je brigu o celokupnoj porodici, deci i domu prepustio njoj.

Ona je nedavno otkrila da pomoć dadilje nije zatražila, iako je Vujadin Savić izjavio da će posle osam godina dobiti pomoć.

Ne znam za to, nije mi ništa Vujadin rekao, nisam obaveštena. Pre bih mu tražila da on to uradi, jer nije Vujadin neko ko se bavi organizacijom oko toga gde ćemo, šta ćemo i kako ćemo sa decom - rekla je Mirka, čije izjave o odnosu sa Vujadinom često naiđu na mnoštvo negativnih komentara na društvenim mrežama i u javnosti, uopšte.

To je uglavnom moja obaveza, za organizaciju celokupne kuće i naših privatnih stvari... Nije on neko ko bi sam intervenisao da traži pomoć okolo, dok mu ja ne zatražim - dodala je Mirka.

Inače, ona je nedavno u jednoj emisiji otkrila da ona i Vujadin planiraju još dece.

- Nikad ne reci nikad, ali nikada Vujadin i ja nismo bili stava imaćemo dvoje, troje, četvoro pa kad se to desi, to je to već kada smo osetili i on i ja tako su se deca rađala. Bogu hvala, pa nismo imali poteškoća u tome jer to je danas nažalost veliki problem sa te strane smo stvarno blagosloveni. Ja jesam odrasla u velikoj porodici ali nisam sad rekla:"E, to moram i ja sada da imamo", to je neka energija između mene i Vujadina. To su bile neke naše privatne, intimne, odluke i želje, ali sećam se kada sam rodila treće dete moja tetka se malo i zabrinula za mene i rekla: "Ja se brinem za tvoje zdravlje jer trudnoća za trudnoćom, to je sve priroda regulisala, ali da li možeš da izdržiš i toliko da ne spavaš, ipak si mlada". Ali priroda je sve rešila, tako da eto mi smo sve to nekako spontano, razlika između trećeg i četvrtog deteta je sedam godina, ne namerno napravljena nego smo nekako i Vujadin i ja osetili da smo tada životno više zreliji i emotivno i životno nas dvoje u našem odnosu i onda smo poželeli da to krunišemo još jednim detetom i stvarno ima razlike kada rađate oko tridesete - kazala je Mirka.

Autor: pink.rs