BIKOVIĆ OTKRIO SVOJE PRAVO POREKLO! Evo odakle potiču glumčevi koreni, njegova porodica je PROMENILA prezime!

Glumac Miloš Biković u javnosti ne govori o svom privatnom životu, međutim, sada je progovorio o svom pravom poreklu.

Biković je, naime, u jednoj emisiji u Severnoj Makedoniji, otkrio pravo poreklo njegove porodice. Tom prilikom je prvi put priznao da su promenili i prezime, i da su se nekada drugačije prezivali.

- Moj deda se rodio kao Bikovski i oni su poreklom iz Berova - rekao je glumac.

Podsetimo, Biković je pre par godina u intervjuu za ruske medije otkrio nepoznate detalje o svojoj porodici.

- Moj brat je otišao u manastir kada je imao 22 godine, a studirao je s potomcima ruskih emigranata koji su došli u Srbiju nakon Oktobarske revolucije. Važno mi je da kažem da s njim pričam kao sa bratom, ali se uvek setim da je on ipak monah koji je svoj život posvetio Bogu. Ponekad, u razgovoru poželim da mu protivurečim, ali umesto toga, uvek mu kažem: "Razmisliću o tvojim rečima" - ispričao je Miloš tada za rusko izdanje magazina "Esquire" i objasnio zbog čega je njegov brat odlučio da život provede u manastiru.

- Objasnio mi je da nikada nije osetio takvu punoću života i da ju je pronašao jedino u dodiru sa Bogom. Kada je moja slava premašila sve ono što sam očekivao, sećam se da mi je brat rekao: "Sada više nisi bitan samo ti. Sada si postao simbol." On je na neki način počeo da mi se divi, iako ja to nikada nisam očekivao jer je to neobično za jednog monaha. On dobro zna koliko i kada se ja lomim i sumnjam u sebe - ispričao je iskreno Biković.

Njihova majka, s druge strane, imala je drugačiji pristup kada je u pitanju Miloševa glumačka karijera.

- Njoj moj uspeh nije mnogo važan. Verovala je da ću postati glumac, ali me nije preterano hrabrila u tome. Kada je moja karijera počela da ide uzlaznom linijom, ona me je podržala - ispričao je Biković, a zatim otkrio šta je kupio majci od prvog velikog honorara.

- Stan u Beogradu, a pre toga sam joj iz Rusije doneo krznenu kapu, koja joj se mnogo dopala. Njoj pokloni nisu toliko važni. Odrastao sam na Karaburmi, a često smo se selili jer nismo imali svoj stan. Moja porodica je nekada bila veoma bogata, a nakon Drugog svetskog rata zbog nacionalizacije smo sve izgubili. Tata je bio direktor velike austrijske firme i zarađivao je dosta novca, ali ja nisam osetio taj lagodan život. Moj brat jeste - rekao je glumac u intervjuu za pomenuti magazin.

Autor: A. N.