Aca Ilić i Bilja Jevtić već godinama su u srećnom i skladnom braku. Već duže vreme žive u porodičnoj kući na Petlovom brdu, a dok nisu pazarili ovu nekretninu, par je imao stan od 56 kvadrata koji je bio u istom naselju.

Svojim radom i upornošću bračni par stekao je sve sve što danas ima, a svoju intimu vešto su skrivali od široke javnosti. Međutim, njihove komšije su sada otkrile kako se pevačica i pevač ponašaju kada nisu pred kamerama.

Harmonikaš Endži Mavrić jedan je od njihovih komšija koji je iz prve ruke otkrio kakvi su oni privatno.

– Aca i Bilja su divni i porodični ljudi i mi se družimo familijarno. Mi smo pre svega prijatelji i najmanje smo poslovni saradnici. Ja sam sa Acom sarađivao samo jednom i to su bile neke 3 do 4 pesme i to pre jedno 10 do 15 godina. Ali ovako svaki dan sedimo i družimo se, oni su moji prijatelji. Sjajni su kao domaćini, evo baš skoro sam bio kod njih kući. Imali smo i neke familijarne rođendane pa smo se družili – rekao je Mavrić za "Kurir" i dodao:

– Nisam probao Acine kulinarske specijalitete, ali se hvalio tokom korone da je naučio da kuva i da sprema. Tako da očekujemo poziv, pa ćemo videti.

Aleksandar često posećuje jedan lokal blizu njihovog doma, te je radnica otkrila kako se pevač ponaša i da li dolazi u pratnji supruge.

– On je potpuno normalna mušterija, dok nju mnogo ređe viđam. Aca uglavnom voli da popije kafu – rekla je radnica u kafiću.

Bilja i Aca u obližnjoj samoposluzi često kupuju namirnice za svoju kuću, a kako prodavačice kažu, pevači se bude rano i najčešće dolaze u prepodnevnim časovima.

– Aleksandar Ilić je divan čovek i divan gospodin, kulturan i ljubazan, a Biljana je predivna žena. Oni u principu najviše pazare sir, pečenicu, slaninicu kao i svi. Uvek su ljubazni i ništa ne zahtevaju – rekla je radnica u samoposluzi.

Takođe, gospođa koja je radila u osnovnoj skoli koju je pohađao njihov sin oduševljena je porodicom Ilić.

– Super su roditelji i za njih stvarno nemam ništa loše da kažem – rekla je.

