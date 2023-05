'OZBILJAN ŠMEKER BIO I OSTAO!' Jami ovekovečila susret sa našim proslavljenim sportistom, OVO JOJ JE POPRAVILO DAN! (FOTO)

Uživala u njegovom društvu!

Poznata pevačica Jasna Milenković Jami od kada se pojavila na javnoj sceni privlači veliku pažnju medija, ali sa druge strane retko svoj privatni život eksponira u javnost. Pevačica retko priča o porodičnom životu, ali i o prijateljima, međutim ovog puta je na Instagram profilu podelila fotografiju sa nekadašnjim fudbalerom, slavnim Duletom Savićem.

U opisu fotografije pevačica je istakla da su oni veoma dobri prijatelji.

- Ono kad sretneš dragog prijatelja nakon dužeg vremena. Ozbiljan šmeker bio i ostao - napisala je ona u opisu fotografije.

Podsetimo, pevačica je devedesetih „žalira“ estradom, a poznati muškarci su se okretali za njom i želeli je samo za sebe.Ona i danas važi za fatalnu ženu, a pevačica je otkrila kako je uspela da zadrži ovu titulu.– Jedna sam od retkih koja je ostala. Devedesete su bile plodne godine. Snimite pesmu i svi znate čija je, a ove danas sve liče jedna na drugu, svi isto pevaju. To će nestati, jer se na terenu traže pesme devedesetih. Svi znaju moje pesme Šibica, One stvari. Nametali su mi da sam fatalna, nikad ja to nisam potencirala. Frajeri su se vrteli oko mene i ta priča je potekla od njih, ne od mene - rekla je ona, pa otkila kakvi su je muškarci privlačili:

– Sportisti, oni su uvek u treningu, dobroj formi, posle utakmice pogotovo. Po mom ukusu su odbojkaši, košarkaši, fudbaleri, ali i golmani.

Autor: M.K.