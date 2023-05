'LJUDI MISLE DA SMO MI MILIONERI...' Milica Todorović progovorila o finansijama i poslu, pa šokirala sve priznanjem: Spavam u kolima!

Otvorila dušu!

Pevačica Milica Todorović, kaže da je u kontaktu sa mnogim kolegama iz svoje sezone emisije “Zvezde Granda” i da često zna da se druži sa njima, a među njima je i nekadašnji dečko Nenad Jovanović.

- U kontaktu sam sa Jadrankom Barjaktarević, Jovanom Pajić se čujem ponekad, sa Nenadom Jovanovićem. Jela sam kolače u njegovoj poslastičarnici. Nemam omiljeni. Nisam ljubitelj slatkiša, više volim slano i testo - kaže kroz osmeh Milica Todorović za “Blic”, koja kaže da se sama šminkala za nastup.

- Radim, nisam u Srbiji uopšte. Dosta putovanja. Možda se malo i vide podočnjaci, još mi i šminker nije tu, pa sam se sama šminkala. Opet problemi, ali uvek imam pozitivne energije. Spremala sam se uz Teu Tairović. Pustila sam i juče i danas ceo album, sve ja za đuskanje kod nje- istakla je ona, dodajući da ona sprema album.

- Baš me je i frizerka pitala kada će album. Mlađan Dinkić mi je napisao pesmu. Bila sam u studiju kod Mareta i imam sjajnu pesmu. Mlađan i ja pričamo samo o muzici- naglasila je Milica, pa dodala:

- Mora o svemu da se razmišlja, o konceptu, kada bih izbacila album, svaki put promašim vreme, rekla sam april, sada je već maj.

Milica je otkrila da jedva čeka album Aleksandre Prijović.

- Ovaj Prijin album će tek da izdominira. Sigurno smo bili na vezi dva sata. Ona je u Portugalu, snima spotove. Puštala sam joj pesme, a ona meni njene, i pesme su joj ludilo- otkrila je ona.

Prema njenim rečima vodi računa koje tekstove peva.

- Nikada nisam imala nasilne tekstove, koliko znam. Moji tekstovi su vrcavi, naravno da vagam koje su reči u pitanju. U pesmi “Limunada“, sam imala puške i mitraljeze, u saundu, to je bilo 2017. godine i nisam htela to da bude, rekla sam neću nikakvo oružje- istakla je ona.Na pitanje da li je mama sa njom i da li je prati na nastupu, Milica kaže:

- Mama nije tu, u Kruševcu je, sama sam ovde. Sama u samoći.Njena pesma “Ti moje zlato”, najslušanija je na ovim prostorima sa 164 miliona pregleda.- Kaže jedna javna ličnosti da joj nije jasno kako ti pregledi zaista dolaze i kako smo mi to kupili, a ja ne znam zaista ni kako se kupuju. Centa jednog nisam dala, niti znam kako da dam. To su sve organski pregledi. Prezadovoljna sam. To je svakako jedan ogroman hit, nema šta. Čak se na dve Olimpijade puštalo- rekla je ona.

Prema njenim rečima unapred zna gde ima nastupe.

- To su već proverena mesta i klubovi koji se ponavljaju. Putujem van zemlje, za dva dana sam već u Cirihu. Kad mi kažu šta se žališ to je dva sata pevanja. E da je samo pevanje. Tu su i putovanja. Posle mi kažu spavaš do pet. Kako da ne spavam, kad dvadeset godina radim ovo, a o klackanju da ne pričam. Sad sam bila u Posušju, nema avion, deset sati kolima, sve krivina do krivina. Spavam u kolima. Imam dušek u kolima, šest jastuka i ćebe- kaže ona.

Autor: M.K.