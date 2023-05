Aleksandra Ristanović proslavila se u "Zvezdama Granda", ali se kasnije nije eksponirala iako je nastavila da se bavi sa pevanjem.

Ona je sada progovorila o detaljma iz svoje karijere i privatnog života. Sa 13 godina pevala je prvi put na svadbi za novac, a kako je istakla, sa njom je tata išao na tezge do njene 24. godine.

„Ja sam zamorče, prve ‘Zvezde Granda’, prvi ‘Grandov’ festival. Sećam se da sam došla sa spremnim albumom za izdanje, ja sam rekla Saši Popoviću da bih volela da učestvujem na tom festivalu, bile su tu novčane nagrade, sećam se da je on rekao ‘Kaži da me voliš’, a to ortodoksna dvojka, a ja na albumu samo dve dvojke, sve ostale brze. Nije mi bilo jasno što dvojka kada sam ja mlada, valjda treba nešto brzo, ali Saša Popović tačno zna gde treba da te usmeri, on takav njuh ima da je to nepogrešivo. Ja sam narodni pevač, pevam ja i u klubovima, ali ja sam jača na veseljima. Ja u glavi imam repertoar da smem da priđem i pitam šta želiš da čuješ“, prisetila se ona.

Aleksandra je otkrila i kako je morala kao dete da radi.

„Ja sam iz sela Rakova, kod Čačka i punih 30 godina sam živela tamo. Prelepo je bilo odrastanje i danas kada odem kod porodice, volim tamo sve, znam sve da radim, kada sam bila mala nisam volela, a tamo mora da se radi sve. Sve što sam starija, sve me više vuče to da idem tamo i da radim. Ima mnogo sela koja su ugašena.“

Ona je još kao mala imala tezge, te je otkrila kako je to izgledalo.

„Sa 13 godina sam odradila prvu svadbu, tata je išao sa mnom sve do moje 24 godine, sa 24 sam počela da idem u inostranstvo, tada je bio problem sa vizama, pa sam išla sama. On je meni pogađao svirke, a moje je bilo samo da pevam. Bila sam zvrk, dete, ne mogu ja da se našminkam sa 13 godina i da nosim štikle jer sam dete, i svi su me tako znali kao ‘mala Mlađeva’, a kada sam stasala u devojku onda su rekli ‘Au, ovo je već Aleksandra Ristanović’“, priča ona i dodaje:

„Bile su marke tada, zarađivala sam i previše, vodila sam nekada evidenciju, pisala sam godinama koliko dobijem do pogodbe plus bakšiš i to sam pisala do jednog dana dok nisam sabrala sve i pogledala u kutiju gde mi je novac i videla da nema ni stoti deo i onda sam prestala da pišem da se ne bih nervirala.“

Pevačica ističe da se ne kaje što nije radila na svojoj popularnosti.

„Ja sam pevačica, umetnica, ja sam ja, drugačija od svih, svesna sam, ne družim se sa velikim imenima, nemam koristi i ne treba mi, a kako žive popularnije od mene ne znam. Nikada ne bih volela da budem tako popularna, ja ne volim da idem u Budvu na more i da se tamo skidam. Ja volim da odem u Šušulj, ja volim da se kupam tamo gde nema žive duše.“

