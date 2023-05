'TO JE BIO NAJTEŽI TRENUTAK U MOM ŽIVOTU!' Jana s knedlom u grlu progovorila o porodičnoj TRAGEDIJI! Rane ne prestaju da bole!

Smogla snage da progovori o velikom gubitku!

Pevačica Jana Todorović doživela je porodičnu tragediju kada je iznenada preminuo njen sestrić Bane, što je teška srca tada objavila na društvenim mrežama.

Jana je nakon nekog vremena smogla snage da progovori o ovom gubitku koji joj je, kako ističe, promenio život.

- To je bio najteži trenutak u mom životu. Ja moram dalje... Tragična vest me je zatekla u Americi, prekinula sam turneju. On će biti u našim srcima za ceo život - rekla je ona i dodala:

- Pitali su me prijatelji kako izdržavam da pevam. Ja sam rekla jedan blok pevam, jedan blok plačem. I moja sestra je rekla da je on najviše voleo kad ja pevam.

Autor: M.K.