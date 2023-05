VANBRAČNI SIN MARINKA ROKVIĆA DOŠAO U BEOGRAD! Nikola i Marko izašli s bratom i snajkom u provod, a evo kako je REAGOVALA njihova majka! (FOTO)

Marinko je sina priznao i dao mu svoje prezime, iako se sa Dariovom majkom Milom nikada nije oženio.

Marinko Rokvić bio je veliki pevač, ali i veliki gospodin. Privatni život nikada nije eksponirao, ali ništa nije ni sakrivao.Poslednje četiri decenije proveo je uz suprugu Slavicu i sinove Nikolu i Marka, a za razliku od nekih svojih kolega otvoreno je priznao da ima i sina Daria, koji je rođen 1980. godine u Sarajevu.

Marinko je sina priznao i dao mu svoje prezime, iako se sa Dariovom majkom Milom nikada nije oženio.

- Mama mi je rekla da idemo da upoznam oca. Bio sam uzbuđen, bilo je lepo. Kada smo se ugledali, on me je zagrlio i poljubio. Sledeći put smo se videli u Beogradu, kada sam imao devet godina, tada sam se već malo opustio - ispričao je jednom prilikom Dario, koji se davnih dana sa majkom odselio u Kanadu.

Uprkos tome što nisu odrasli zajedno, sa braćom po ocu, Markom i Nikolom, Dario i danas gaji blizak odnos.

- Za to što smo ovakav trojac možda je najzaslužnija njihova majka Slavica. Vodila me je sa njima na letovanje, na Marinkov novogodišnji nastup. Svaka joj čast, neko drugi me ne bi tako prihvatio.

Dario se u Kanadi oženio lepom Portugalkom Nadiom, sa kojom ima dva sina, a par ovih dana boravi u Beogradu u poseti porodici Rokvić.

Ispod fotografije na Instagramu koju je objavio Nikola, njegova i Markova mama Slavica Rokvić stavila je četiri srca, jedno crveno i tri plava.

