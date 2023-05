Svašta je tu bilo - ističe pevač.

Tri stare Zvezda Granda, sada već poznati pevači, koji su izgradili karijere okupili su se u jednoj emisiji. Oni su jedna dama i dva džentlmena. Tačnije jedna Slavica i dvojica Nemanja, a najtačnije Slavica Čukteraš, Nemanja Stevanović i Nemanja Nikolić. U veselom razgovoru sa voditeljem ovo troje pevača koji su počinjali u Zvezdama Granda prisećali su se tog perioda koji, kako tvrde, nije bio nimalo lak. Nakon emitovanog snimka iz 2003. na kojem nastupa Nemanja Stevanović ovaj pevač je otkrio da u tom trenutku nije znao gde se nalazi.

- To je nešto najstresnije u mom životu bilo tad. I lepo s sjedne strane, ali s druge užasno stresno. Nisam znao gde sam došao uopšte, nisam znao o čemu se radi. Ja sam, pošto sam treća generacija Zvezda Granda, gledajući prethodna takmičenja mislio kako je to lepo kad oni stoje tamo i pevaju.

- To je nama koji udobno sedimo sa ove strane ekrana, komentarišemo i uživamo bilo super. Ali kada proživljavaš sve to, kad si tamo, to je ludilo. To ti je kao u vojsci. Kada odslužiš rok posle par godina ili decenija prisećaš se toga kažeš kako je to bilo lepo, ali dok si tamo nije baš sjajno i bajno - rekao je Nemanja.

Koliko god da je takmičenje bilo stresno izgleda da je bilo mnogo stresnije za njegovog kolegu Milana Dinčića Dinču.

- Ja sam Dinču smirivao pred svaki nastup! Padao je u nesvest, svašta je tu bilo!

U razgovor se ubacio i Nemanja Nikolić i rekao:

- Tunanuna je non stop dolazila - aludirajući na zvuk sirene hitne pomoći koja je izgleda zahvaljujući Dinčinom čestom osnesvešćivanju imala pune ruke posla.

Autor: M.K.