SAMO DECA DA MI NE BUDU KAO JA: Darko Lazić otkrio istinu o odnosu bivše verenice i sadašnje žene! Evo ko je koga zvao prvi, on nije znao ništa!

Pevač Darko Lazić iz braka sa suprugom Anom Sević ima ćerku Lorenu, dok sa bivšom verenicom Marinom Gagić ima sina Alekseja.

Ipak, folker je svoju sreću nakon mnogih ljubavnih brodoloma našao pored supruge Katarine, koja mu je bila i prva devojka.

Pevač je sa ženom osnovao njihov brend odeće, a za potrebe istog na promo slikama pozirale su zajedno njegova bivša verenica Marina, njegov sin Aleksej, Darko i njegova aktuelna supruga Katarina. Darko Lazić sada je samo za "Blic" progovorio o porodičnim odnosima, ali i operaciji zatezanja kože, koju je nedavno imao.

- Krećem da radim punom parom. Treba odraditi promociju albuma. Teško sam podneo operaciju. Bio sam vezan za krevet. Jedva sam izdržao. Konce skidam posle vikenda i nadam se da će sve biti kako treba. Bio sam uplašen, ali nekako mene uvek Bog čuva. Kaća mi je mnogo pomagala. Morala je sve da radi, još uvek se oslanjam na nju.

- Navikao sam na Katarinu, kada ona nije pored mene uhvati me neka nervoza. Mi se svađamo u kuhinji. Meša mi se, kada kuvam. A ja ne volim da perem sudove i da izbacujem smeće. Na novom albumu će biti 8 novih pesama. Prezadovoljan sam komentarima ljudi na pesme koje su već izašle.

Pevač je onda progovorio o svom novom brendu odeće.

- Moj brend je trebalo da se zove širimo ljubav, pošto smo uradili slike sa Kaćom i mojom bivšom verenicom Marinom. Njih dve su u dobrim odnosima. Marina ima svog dečka, ali mi imamo dete i to će nas uvek vezivati. Prosto nema ljutnje. Kaćina je bila ideja - rekao je Darko, a onda se na njegovu priču nadovezala Katarina:

- Moja ideja je bila. Ja sam zvala Marinu, Darko nije znao ništa o tome. Drago mi je da je Aleksej učestvovao u kampanji, on je presladak, a Marina je prelepa, pa zašto da je ne pozovem.

- Voleo bih da Aleksej bude pevač. Za sada ne pokazuje preterani talenat, ali kapiram da će imati sluha. Lorena jako lepo peva, mnogo je talentovana, videćemo. Ja sam jako strog otac, možda i prestrog. Polazim od sebe. Moji nisu bili strogi, pa sam pravio gluposti. Ne volim neposlušnu decu, kad moram 100 puta nešto da im kažem - rekao je Darko Lazić.

Katarina je ispričala kako su je deca njenog muža odlično prihvatila:

-Deca su me super prihvatila. Ja sam tu zato što sam Darkova žena. Ja ih volim, mnogo su mi slatki, sa njima provodim dosta vremena, ali zašto bih ih kačila na mreže, ne bih da imam medijsku pažnju zbog njegove dece. To je totalno nepotrebno. Oni me gledaju kao drugaricu.Darko je onda potvrdio priču supruge:

- Deca kada dođu kod nas spavaju sa Kaćom, ne sa mnom, ja ih poželim oni hoće kod Kaće. Ona im dođe kao neka tetka. Ne mogu da kažem da se kajem za svoje postupke, ne mogu da promenim ništa u životu. Bolje što sam ranije neke stvari prošao nego sad da prolazim. Ipak, ne bih voleo da moja deca ponove moje greške, zato sam strog - istakao je folker za "Blic".

Autor: M.K.