GDE JE NESTALA PRVA ŽENA NENADA ALEKIĆA ŠA?! O njoj je brujao celi Balkan, a evo šta radi otkako je reper po drugi put stao na LUDI KAMEN!

Prija joj povlačenje iz medija!

Ivana, prva supruga repera Nenada Aleksića Ša, koji se nedavno oženio po drugi put, došla je u centar pažnje javnosti kada ju je tadašnji muž prevario sa Tarom Simov i to pred kamerama - u najgledanijem rijalitiju u regionu "Zadruga". Nakon razvoda, o Ivani se još nekoliko meseci pisalo i pričalo, ali u poslednje vreme malo je onih koji znaju šta radi, gde živi i čime se bavi.

Ivana je kratko priznala da je u njenom životu sve ostalo isto, ali da joj i prija što je nestala pažnja javnosti koju je imala.

Na istom sam mestu, isto živim i to je to. Ne bih da više bilo šta izlazi o meni. Uvek kažem da nemam komentar na svako pitanje - rekla je Ivana, pa dodala:

Meni ovakav način života apsolutno odgovara.

Ivana, inače, jeste aktivna na društvenim mrežama, bavi se i dalje svojim kozmetičkim salonom, ima 111.000 pratilaca i verifikovan nalog na Instagramu. Jedna od njenih najboljih drugarica je Višnja Petrović, pevačica, a združila se i sa Kijom Kockar, koja je doživela istu sudbinu kao i ona.

S druge strane, njen bivši suprug nije završio sa ženom sa kojom ju je prevario, ali je nedavno objavio da je našao novu ljubav, pa se čak i oženio.

Šta se desilo između Ivane i Ša

Nenad Aleksić Ša odlučio je da bude deo četvrte sezone rijalitija "Zadruga", a Ivana ga je u tome podržala. On je 2020. godine ušao u rijaliti, a nekoliko meseci kasnije postao je previše prisan sa Tarom Simov, što su svi primetili.

Onog trenutka kada je prešao granicu i započeo vezu sa Tarom, što je opravdao time da je čuo da je Ivana skinula burmu, njegova tadašnja supruga je rešila da se razvede.

Kraj braka

Ivana i Ša su se zvanično razveli 7. juna 2021. godine i to tako što je ona bila na sudu da bi potpisala papire za razvod, dok je za Ša to učinio njegov advokat, jer je on bio u Zadruzi.

Reper, inače, nije želeo ni da se vidi sa suprugom pre razvoda, iako mu je to bilo omogućeno.

- On je imao šansu kada smo imali sklapanje tog sporazumnog razvoda, mogli smo tada da se vidimo. Dozvolila je produkcija i sve sa advokatima. On je to tada odbio, tako da sada nema potrebe da me zove niti bilo šta. Tada smo mogli da se dogovorimo oko stvari koje su ostale. Što se tiče emotivnog dela, nema tu nikakve šanse - rekla je Ivana neposredno posle razvoda.

Haos oko imovine

Mnogo se spekulisalo oko toga kako su Ša i Ivana raspodelili imovinu, a reper je, nekoliko meseci posle razvoda, ispričao da ga je to jedino zabolelo kada je rastanak od bivše supruge u pitanju.

- Jedino ta podela imovine. To je sudski postupak koji se tako odvija, ali ona je znala kako sam ja krvavo zaradio taj novac i o kome sam sve brinuo sa istim. Zameram joj iskreno što je uzela toliko novca, i mislim da preko toga nikada neću preći. Više puta sam pričao o tome, je*eš pare, ja sam galantan i sugurno je da bih joj dao da ima dovoljno za život, ali je preterala. Uzela mi je preko 150.000 evra u brakorazvodnoj parnici. Uzela je i stan i lokal i još svašta, ali dobro... - ispričao je svojevremeno Ša.

Autor: A. N.