NAKON JANINOG HAPŠENJA U CIRIHU OGLASILA SE VIKI! Otkrila da je odmah pozvala koleginicu, pa poručila: Plaćam porez i u Nemačkoj i u Srbiji!

Pevačica Jana Todorović uhapšena je na aerodromu u Cirihu jer nije imala dozvolu da peva nakon čega je deportovana u Srbiju.

Njena koleginica pevačica Viki Miljković otkrila je da se čula sa koleginicom nakon neprijatne situacije koju je doživela.

- Čula sam se sa Janom, dobro je ona hvala Bogu. To je sve u opisu našeg posla, to se dešava, to može svakom od nas da se desi. Svako ko se bavi ovim poslom, i Jana i ja, ima nas dosta koji se bavimo skoro tridesetak godina ovim poslom, pa je nemoguće da ne dođe do neke neprijatne situacije. Što se tiče mojih odlazaka i nastupa u inostranstvu, ja već više od 20 godina imam i nemačke papire i tamo plaćam porez i ovde plaćam porez. Ja sam nekako vaspitana da budem čista i više volim da me to više košta, ali da sam ja mirna. Ja verujem i da je Jana, ona je takođe živela u Nemačkoj i znam da se i ona regularno bavi ovim poslom, mi smo ta neka stara škola koja vodi računa o tome, ali nepredviđenje situacije mogu uvek da nam se dese - rekla je Viki.

Kako piše Express.ba, pevačica je navodno provela noć u zatvoru pre nego što je prvim letom vraćena za Beograd.Na slavlju je Jana trebalo da nastupi zajedno sa Ljubom Aličićem. Međutim organizatori su odmah našli rešenje i našli zamenu i umesto nje je pevala Emini Tufo.Ljuba Aličić je na početku svog nastupa pozdravio publiku i tom prilikom je prokomentarisao situaciju sa koleginicom."A Janu nek je sramota što nije došla', rekao je pre nego što je počeo da peva."

Autor: M.K.