Popularna srpska glumica Milica Milša, zvezda Pinkove hit serije "Zakopane tajne", juče je napunila 55 godina, a rođendan proslavlja i danas!

Ona je juče u svom luksuznom domu, u koji se uselila početkom meseca, nazdravila sa sinom i suprugom, scenaristom Žarkom Jokanovićem, a pokloni joj i danas pristižu.

- Srećna i radosna sa svojim momcima - napisala je glumica, posle čega su usledile brojne čestitke prijatelja, kolega i poštovalaca.

Milša je slavlje na istom mestu nastavila i danas, kada su joj stigli baloni koji označavaju broj njenih godina, a posebno ju je obradovala korpa cveća.

Inače, Milica je nedavno u emisiji "Premijera - Vikend specijal" govorila o svojoj ljubavi sa Jokanovićem, sa kojim zajedno radi seriju "Zakopane tajne", koja se emituje radnim danima u 21h na Pinku.

- Recept za ljubav ne postoji kao za kolače, ali prilagodite ga sebi, za svakog postoji lepša i bolja polovina koja ga čeka. Taj neko je oko nas i čeka. Treba naći tog nekog Žarka. Nisam shvatila naprvu da je to to. On je bio uporan i pokazao mi je da je to ono pravo. Nisam se ja plašila, ali je činjenica da sam ja rekla našoj kumi, ali se ispostavila i njegovoj rođaki da mu prenese da ne dolazi u obzir i onda sam posle 10 dana pristala da se udam za njega. Ako je nekome stalo do nekogamtreba da se bori za tu osobu, ako to nije to onda sr nrćr ni desiti. Meni je Žarko jako prijao, a kad sam shvatila da ga volim, pristala sam da se udam za njega. Prvo sam ga zavolela, pa sam se zaljubila u njega. Mi smo hteli da se venčamo, ali bilo je bombardovanje, 15. maja smo hteli jer je između naših rođendana. Posl ebombardovanja smo napravili prvu noćnu svadbu u Beogradu, ja sam tip koji ne može da ustaje rano, već tamo od 8 uveče... - ispričala je glumica.

Autor: D.T.