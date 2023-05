'ODRASTANJE BOLI, ALI...' Mirka Vasiljević progovorila o braku s Vujadinom i priznala kako joj je zapravo

Glumica Mirka Vasiljević progovorila je o deci, suprugu Vujadinu Saviću i karijeri. Kako je rekla, ona svojoj deci ostavlja prostora da izaberu nekada u budućnosti da li žele da se bave javnim poslom, a do tada nema potrebe da ih medijski eksponira.

- Koliki mi je staž u medijima, nisam mnogo ni svesna. To osvestim tek kada me neko najavi kada gostujem u nekim emisijama ili mi neko priđe i kaže da je odrastao na mojim serijama, tek tada sam svesna toga. Ja nekada nešto iskomentarišem, kada pročitam u novinama, pogledam u filmu ili čujem u pesmi, tako i neko drugi ima pravo da komentariše za mene i tu nema ljutnje. Što se tiče dece, ne vidim potrebu ni razlog da se oni pojavljuju u medijima, jer oni su deca. Imaju svoje roditelje, kao što svi imaju roditelje, jednog dana ako požele da se bave nekim poslom kao što se ja bavim iako je moj posao neizvestan ja ću ih podržati. Niko ni mene nije sputavao, tu sam njima prva da pomognem, kome ću drugom, ako neću njima – kaže glumica.

- Imala sam tu sreću da od moje 13. godine nisam imala neku pauzu, čak sam i do osmog meseca trudnoće igrala predstave. U jednom periodu života sam više vremena provodila u pozorištu, tako mi je više odgovaralo zbog porodice i čestih putovanja. Snimila sam jednu seriju sada, uskoro kreće emitovanje i sada će me biti više na televiziji. Ko hoće i ko želi, on uvek nađe način i nađe mogućnost, a ko neće on nađe izgovor – dodaje ona.

Mirka Vasiljević mlada je otpočela život sa fudbalerom Vujadinom Savićem sa kojim ima četvoro dece, a sada je otkrila koje su prednosti kada u mladim godinama zasnuješ porodicu.

- Čim smo opstali tolike godine i radimo na tome da to bude celog života, onda su to samo prednosti. Nekako odrastate zajedno, sazrevate zajedno. Ako se dobro poznajete je, znate kada postoji neki problem, naučite da budete tolerantni i strpljivi. Svako odrastanje boli, ali ja samo imam lepa osećanja imam kada se pomene ta tema. Drago mi je i da sutra možemo da budemo dobar primer svojoj deci da može i tako – zaključila je glumica za "Grand".

