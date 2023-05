Rešio da sve iznese javno!

Pobednik pete sezone ''Zadruge'' Dejan Dragojević u svom video-klipu prokomentarisao lik i delo kume Ane Ćurčić, Milene Kačavende, koja ga je nakon njegovog gostovanja u nedelju u emisiji ''Zadruga - specijal'' izvređala i nazvala ''novopečenim mudžahedinom''. Tom prilikom osvrnuo se i na njeno istupanje u medijima zarad, kako je on naveo, marketinga i promocije ličnog biznisa, a dotakao se i njenog odnosa sa Acom Bulićem.

- Mislim da sam bio blag u emisiji u nedelju. Rekao sam: ''Zašto joj ti kao drugarica nisi pomogla, ako si znala da trpi nasilje. Sad si kao skupila hrabrost da izađeš javno?''. Rekao sam i za Bulića kako je mogao da dopusti da mu ljubav radi na rampi. Pred kamerama su svi bogataši - rekao je Dejan, a onda je pustio glasovnu poruku u kojoj čujemo Milenu Kačavendu koja Dejana naziva ''novopečenim mudžahedinom'', što je njega posebno izbacilo iz takta, a onda je usledio njegov brutalan odgovor.

- Ona ne zna šta znači reč ''mudžahedin'' kao prvo. Stvar je u tome da ovaj kiklop od žene i beogradska vucibatina s obzirom na to da stalno spominje Bulića, on je samo došao da pokaže nove zube i kako se botoksirao, ja ću da se obratim konjoglavoj. Vidim da je počela da brani žene od nasilja. Prva si ti koja je prikrivala nasilje, nisi ga prijavila policiji, nisi pomogla Ani finansijski, nisi je zaposlila kod sebe, iako si mogla... Ona ima jaču bradu od Bulića, smežurala se, svaku sliku je raznela od fotošopiranja. Velika zaštitnica se pojavila.Ta usta i glava... Rekao sam da je konjoglava upropastila Anu, jer je kukala, pravila priču... Ja sam čuo da je Ana volela da se pojavi u klubu sa Bulićem sa još pet riba i da ona tu bude mešu glavnim ribama, ona to voli... Ne razumem zbog čega konjoglava naziva Bulića ''gospodinom'' koji nije stariji od nje. Ako je on njoj gospodin - ili joj je gazda ili je galantni gospodin - rekao je Dejan i dodao:

- Želim da poručim ljudima da ne slede primer ove megalomanske žene, evo je na ekranu njena slika (pokazuje na konja na monitoru kompjutera). Oglasila se tek kad je videla Anine procente, a gde su bile ona i ''roleks'' tada. Šta se desilo s roleksom. Iskoristila je njenu situaciju da dođe da se promoviše. Glavata klošarka beogradska, neka uzme mašinicu i neka se tetovira po celoj glavi, da je vidite uživo sve bi vam bilo jasno. Okružena si kamatarima i ubicama, a boriš se protiv nasilja. Imala si pet, šest godina da to uradiš, a sad si se setila, da bi reklamirala salon svoj. Čist marketing. Mogu da se kladim da za Anu nije poslala tri poruke. Loši ljudi se druže sa lošim, uvek bilo. Uradila je loš marketing, glavata je, dolazi dlakava u emisiju. Može baba da mi bude i izgledom i godinama. Zapitajte se i zašto je Aca Bulić za nju gospodin, a istih su godina. Da li je gazda ili je galantan. Šta se krije u tom gospodinu, gde je roleks i gde je pomoć svih ovih godina. Zašto se sada baš pomaže i koliko njoj znači marketing da se izbori u Beogradu? Ja nju znam, upoznao sam je pre pet godina - poručio je Dragojević.

U nastavku pogledajte detaljnije:

Autor: M.K.