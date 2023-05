Pevačica Rada Manojlović priznala je da ne koristi kreme ni parfeme, jer kako kaže ima vremena samo za tuširanje.

Kako ističe, sebe ne smatra klasičnom ženom, te je sve te stvari oko sređivanje opterećuju i stavljaju na muke.

Naime, Rada za sebe kaže da je pravi "raspad sistema" i da se kod kuće nikada ne sređuje, već da je večito zapuštena, s punđom na glavi.Takođe, ona dodaje da ne obrađuje svoje fotografije pre izbacivanja na Instagram, ali da bluruje celulit, sa kojim vodi bitku.

- Moram da priznam da ne koristim filtere, mnogo me to nervira. Jedino što blurujem je celulit, pošto ga baš imam i to me mnogo nervira. Što se tiče mog izdanja kod kuće bez filtera, ja sam kao rakun. Raspad sistema. Podočnjaci, punđa na vrh glave. Pravi raspad sistema, to je moja surova životna istina. Tuširanje i pranje kose kad stignem i od mene dosta. Nikada nisam stavila kreme za lice, kreme za ruke, maske za kosu. One parfemisane kreme isto ne koristim. Ništa ne negujem, ni lice ni telo. Samo je božja volja i geni što ovako izgledam - priznala je Rada bez ustezanja, te dodala da zbog posla kojim se bavi može i gore da izgleda, budući da ne spava redovno, hrani se katastrofalno:

- Diskoteke, teška šminka, neprospavane noći. . Nije lako uspostaviti neki mir i balans kada godinama trčim svuda da sve stignem. Koliko sam malo spavala, a jela šta mi padne podruku dobro i ovako izgledam.

Nakon toga Manojlovićka je priznala da pije lekove za spavanje pošto je zbog posla izgubila redovan san i bez istih ne može da zaspi ni da se odmori kako treba.

- Punim baterija tako što budem sama i ne treba mi niko. Treba mi mir i tišina i izbegavanje ljudi. Slobodne dane koristim da spavam, ali kad kažem da spavam, stvarno spavam. I kada se probudim, ja na silu ponovo zaspim, popijem lekove jer znam da posle toga neću spavati četiri dana. Devet sati mi je dovoljno, nekada zakucam i 11 sati. Ako ne spavam devet sati, režim na sve i napadam koga stignem.

