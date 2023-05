Mnoge poznate ličnosti bile su u kandžama poroka, a pojedinci su imali ili imaju problem sa kockom, te su više puta govorili o tome koliko su novca izgubili zbog zavisnosti.

Folker Aca Lukas jednom prilikom ispričao je da je izgubio više od 70 miliona dolara na kocki.

- Piše da sam 70 miliona dolara potrošio na kocki. Moram ti priznati da su skoro, pa pogodili, malo više sam ja spi*kao. Ne kajem se. U životu se nikada ne kajem. Kajao bih se kada bih pravio neke krucijalne greške. Kada bih se ubio, to jest da sam se ubio, to bi značilo da se kajem, ali evo me tu sam, živ sam - pričao je pevač za "Republiku".

Neki mi kažu prokockao si stan u Beogradu. Čoveče, mislim se u sebi, druže moj, kamo sreće da sam prokockao samo stan. Ja sam prokockao jedno beogradsko celo naselje. Jedno debelo naselje, ono najskuplje. Ali dobro, šta ćeš, to sam ja. Sam sam ih i zaradio, sam sam ih i prokockao. Nisam dužan 70 miliona, to je moj novac, zaradio sam i više od toga. Obezbedio sam decu. Svi imaju sve što im treba. Ja sam život kreirao za sebe, moja deca imaju sve što treba da imaju - priznao je Lukas.

Ljuba Aličić tokom svoje karijere zaradio je mnogo novca, ali je veliki deo toga proćerdao na kocku.

Moja žena je domaćica, nikad nisam dozvolio da radi, ja sam taj koji kolo vodi. Ja joj čestitam jer izdržala je Ljubu Aličića koji je više bio u poslovima, nego kući. Normalno da se kocka (Lepa Lukić) ali ona krije to, ja imam prijatelje koji su kockali. Kockao sam ja, izgubio sam... Izgubio sam najviše dok sam bio predsednik kluba Borac iz Šapca, više sam izgubio na fudbalu, tako da me je koštalo preko dva miliona evra, opština ništa nije davala. Imao sam ja problem sa ženom, kad je videla da ja radim taj posao, sportski, kaže "Ovako ne može". I normalno ja poštujem svoju ženu, mnogo je volim i poštujem i ja sam stao - govorio je Aličić.

Pevačica Lepa Lukić i dan danas posećuje kazino gde najčešće igra rulet. Kako se spekulisalo, ona je prokockala stan od 120.000 evra.

- Ljudi misle da ja spavam u kazinu, a 60 dana nisam izlazila za vreme korone. Kakva je to glupost da ne izlazim iz kazina, pa ne mogu da ne jedem i ne spavam - govorila je Lepa ranije i čak bi se i ljutila, ne zato što nije istina da daje pare na kocku, već zbog toga što smatra da u njen novčanik ne treba niko da zabada nos:

- Za moje pare mogu da budem gde god hoću. Nisam ukrala, šta se to koga tiče. Narod zna da ja volim da igram, nisam zaslužila da me napadaju. Umem ponekad da zaigram i ne krijem to, zna i vrabac, a narod me nije napustio ni ako se kockam - pričala je ona.

Pevač Darko Lazić otkrio je da se rešio velikog poroka, zbog kojeg je imao godinama probleme.

- Što se kockanja tiče, taj porok više nemam. Ranije sam znao noć da provedem u kazinu i prokockam stan! Pričam o periodu kad sam bio mnogo mlađi i kada sam bio navučen. Nisam morao na profesionalno odvikavanje, ali dugo mi je trebalo da shvatim da to tera u propast. Teško je to odjednom preseći, treba da budeš baš karakter za te stvari. Mogao si da izgubiš, pa tek onda da shvatiš da može da se živi i bez kocke - isticao je folker.

Hajrudinu Varešanoviću, poznatijem kao Hari Mata Hari, navodno je dugogodišnji porok došao glave.

- Hari se godinama kocka i to znaju svi koji ga poznaju i koji su mu bliski. Počeo je iz zabave i nekako rekreativno, ali je vremenom postao ozbiljan zavisnik od ovog poroka. Ulog se povećavao kao i dobitak, ali mu u poslednje vreme sreća nije bila naklonjena pa je izgubio sve što je ikada na kocki dobio, ali i zaradio od pevanja - ispričao je izvor blizak Varešanoviću za medije.

Autor: pink.rs