PLJUŠTE ČESTITKE! Porodila se srpska voditeljka, ćerki dala premoćno ime MOĆNOG ZNAČENJA!

Marija i Vuk postali su roditelji još jedne devojčice kojoj su dali ime Kalina, a najbliži prijatelji i članovi porodice već su joj uputili čestitke putem Instagrama!

Inače, Marija je prošlog leta istakla da su je porodica i prijatelji savetovali da što pre rodi još jedno dete.

Kako je isticala u svojim intervjuima nju je majčinstvo promenilo iz korena.

- Majčinstvo me je promenilo nabolje, i to hijadu puta. Ćerka je oplemenila naše živote. Ona je ono što nam je falilo da budemo kompletni - rekla je Marija jednom prilikom.

Značenje imena Kalina

Sve popularnije ime Kalina potiče iz staroslovenskog jezika. Vrlo često je i u Rusiji, Slovačkoj, Češkoj, Poljskoj i u Makedoniji. Potiče od istoimene ukrasne biljke kaline, u narodu poznatije kao kozije grožđe jer svojim plodovima podseća na grožđe ili ribizlu, ali je otrovna. Značenje imena Kalina je dosta teško objasniti, ali je pretpostavka da ime može da se odnosi na one žene koje su rođene pobednice, osobe koje su dobre i smerne, one koje su veliki borci i koje su pravdoljubive i istinoljubive; osobe koje su jako oštrog ili vatrenog temperamenta, one koje znaju da se izbore za svoja prava. Iako vlada stav da je ime Kalina pravoslavno ili pak rusko ili srpsko, napominjemo da je ono zastupljeno u mnogim slovenskim zemljama bez obzira na to da li je stanovništvo pravoslavne ili katoličke veroispovesti.