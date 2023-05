Sabina Sakić, udovica legendarnog Sinana Sakića, dugo je nakon njegove smrti prolazila kroz pakao koji joj je priređivao pevačev sin, a njen pastorak Rašid Sakić. Rašid je u 45. godini preminuo pre sedam dana, a problemi tada nisu stali, već su produbljeni, zbog čega je Sabina prinuđena da hitno reaguje.

Podsetimo, sin pokojnog Sinana, Rašid Sakić (45), poznatiji kao Ćelo, iznenada je preminuo u zatvoru Sremska Mitrovica, gde je bio na izdržavanju kazne od tri godine zbog razbojništva, a na večni počinak ispraćen je u Loznici. Za života je, pisali su mediji, proganjao Sinanovu udovicu, pretio joj i iznuđivao novac, o čemu je Sabina svojevremeno otvoreno govorila.

- Zapaljena je kuća koja se vodi na moje ime, ali i druga gde živi Đulkica. On je to zapalio, Rašid Sakić, Sinanov sin, koji je samo 6 dana pretio da će nas zapaliti, da ću čupati kosu s glave. Za njih je zbog drugih krivičnih dela raspisana poternica. Pravio je velike probleme nama kao porodici. Poslednji put je uhapšen sa 27 kilograma narkotika. On je u pokretu od Loznice, čamcem prelazi i zapali kuću - rekla je tada Sabina.

Nju su sada izrevoltirale nove spekulacije o navodnom Sinanovom testamentu i načinu na koji je raspodeljeno nasledstvo. Budući da ne želi da se kalja ime njenog supruga, kao ni da se javnost dovodi u zabludu, Sabina se oglasila za Pink.

Ostavinska rasprava nije rađena po testamentu. Rađena je po Sinanovoj imovini, što znači da su samo kuća, pištolj, auto bili na njegovo ime, a stanove koji su dobili ološi, dva brata od kojih je jedan umro u zatvoru, a drugi u Tuzli, plasira laži. Oni su dobili od mene stanove na poklon. Umrli je odmah pre dve godine svoj stan prodao, a drugi u Tuzli živi sa svojom porodicom - priča Sabina i dodaje da su problemi nastavljeni i posle Rašidove smrti.

Pošto su majka i brat nastavili provokacije i ne čekajući da umrli bar jedno vreme počiva u miru... Nažalost, oni nastavljaju tamo gde je on stao. Navikli su na sastanke u kući majke preminulog, gde su donosili odluke odmah posle Sinanove smrti, da li su svi prisutni na sastanku saglasni da mi otmu sve... Ovu izjavu lično mi je saopštio član sastanka Medo Sakić i njegova supruga Alisa - rekla je Sakićeva udovica i za kraj dodala:

- Svi koji su učestvovali u ovim provokacijama i smišljali lažne tekstove odmah nakon Sinanove smrti će odgovarati zakonski, a ako ih ne stigne ovozemaljski sud, stići će ih Božiji sud.

Autor: D.T.