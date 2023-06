'DŽABA SVE AKO NEMAM S KIM DA PODELIM ŠOLJICU KAFE...' Mirka Vasiljević otkrila čega se odrekla zbog Vujadina i njihove ljubavi! Ovo joj je najbitnije!

Otvorila dušu u ''Magazinu In''.

Voditeljka Sanja Marinković u novom izdanju emisije "Magazin IN" ugostila je glumicu Mirku Vasiljević, pevačicu Miju Borisavljević, voditelje Nemanju Velikića, Maju Manojlović, Ivana Golušina, modnu dizajnerku Biljanu Tipsarević, pevačicu Snežanu Jovanović Šikicu.

Tom prilikom, Mirka je otkrila šta može sve sama u životu, ali ne želi, budući da joj je jedna stvar veoma bitna.

- Svi sve možemo sami, ali ja neću da budem sama i ne volim da budem sama. Mogu da budem s nekim i da se volim s nekim. Kad sam imala 19 godina snimala sam vezano dve serije, kad je bilo da li da samo radim ili da odem kod Vujadina u Francusku, pomislila sam da mogu da imam karijeru, da zaradim za stan i automobil, ali džaba sve ako nemam s kim da podelim šoljicu kafe, čaja... - rekla je Mirka i dodala:

- Iako nažalost u praksi ima to da mogu sve sama, trudim se da barem u glavi ne osvešćujem to da mi to bude stil života, bar u budućnosti - poručila je glumica.

Autor: M.K.