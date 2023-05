PROFESORI MI KAŽU DA SAM POMERILA GRANICE: Ova Zvezda Granda je glasom osvojila region, a malo ko zna da je završila čak DVE srednje škole i fakultet!

Slađanu Đorđević Bucku publika je upoznala kao neverovatnom talentovanu devojku u „Zvezdama Granda“, ali malo ko zna detalje iz njenog privatnog života.

Osim što se izdvojila po savršenom glasu, Bucka je bila izuzetno posvećena i obrazovanju, što je danas retkost na estradi.

Meni je turbo tempo bio celog života ali sam prosto jedan period posvetila završavanju fakulteta koji je zaista meni odnosio puno vremena. Radila sam naučno istraživački rad i mnogo sam srećna što sam završila etnomuzikologiju jer živa je nauka- ispričala je Slađana ne krijući da je ponosna na sebe i sve no što je do sada postigla.

-To mi je donelo jednu satisfakciju da se i dalje bavim muzikom, ali sad na koji način, da li ću pevati, snimati, komponovati, biti na terenu, to sve zajedno, to je moje bavljenje muzikom. Moram da kažem da kada sam radila master rad bavila sam se instrumentalnom tradicijom i profesori sa fakulteta su mi rekli da sam pomerila granice u istarživanju- istakla je Bucka.

Malo ko zna da je Bucka osim fakulteta završila i dve srednje škole koje je pohađala uporedo.

To je tačno, išla sam u frizersku i muzičku školu!- sa osmeom je otkrila.

Iako priznaje da nije bilo uvek lako, Bucka nije nikada dozvolila sebi da posustane u ostvarenju svojih snova zbog čega je poslala važnu poruku svim mladim ljudima, tvrdeći da je istrajnost ključ uspeha.

Mislim da sve ima veze sa karakterom, postoje jednostavno ljudi koji su borbeniji i uporniji, imaju jaku želju i volju kao što ja imam volju da se bavim pevanjem i budem prisutna na javnoj sceni. Nije ni meni bilo lako da idem u dve škole i da ne odustanem, ali ja bih volela da deca danas više čitaju knjige, da više razgovaramo. Upotrebom telefona smo zanemarili komunikaciju, to kad kažem mislim i na decu, ali i na starije. Hajde da šetamo parkom, da se nekako ponovo zbližimo. Svi provodimo vreme na društvenim mrežama i postajemo asocijalni- zakljčila je Bucka za Grand.

Autor: N.Ž.