Mlada pevačica Ema Radujko na estradnoj sceni pojavila se sa nepunih osamnaest godina. Nakon objavljivanja prve pesme i spota izazvala je burne reakcije u javnosti i postala tema komentara na društvenim mrežama.

Nakon godinu dana napornog rada Ema uskoro izbacuje prvi album, a pojaviće se i kao izvođač na jednom predstojećem festivalu.

Pevačica je za Telegraf otkrila do sada nepoznate detalje iz njenog života. Kako je i zašto napustila srednju školu, kako su roditelji reagovali na njenu odluku da se bavi javnim poslom, u kakvom je zaista odnosu sa Teodorom Džehverović ali i nedavno okončanoj vezi sa fudbalerom Urošem Račićem.

Zaintrigirala si publiku i pre objavljivanja prvog albuma. Da li je to način kojim želiš da privučeš pažnju na sebe?

To sve što se dešava na društvenim mrežama sam ja, pustim da bude onako kako ja osetim. Ništa nije planirano, uvek ispadne onako kako treba da ispadne. Što se tiče albuma presrećna sam. Mnogo sam zahvalna Albinu i Ajziju koji su radili na tom albumu, i Sandri i Rebiju i svima koji su učestvovali u projektu. Stvarno se videlo da su dali sve od sebe i da žive moj san, što je meni jako važno da takvi ljudi budu oko mene. Presrećna sam i jedva čekam da izađe i ostatak albuma. Ako mene neko pita izbacila bih sve odjednom ali bolje ovako polako i da se ja pripremim za sve.

Da li čitaš komentare koje dobijaš na društvenim mrežama i da li slušaš kritike i koliko su ti one bitne?

- Naravno svi obraćamo pažnju, koliko god komentarisali da ne čitamo komentare i da nas ne zanimaju, naravno obraćamo, mi sve vidimo. Sve što se dešava na našim društvenim mrežama vidimo. Sad, kako ko, ja sam takva osoba, ja te negativne komentare ne prihvatam tako, volim da prihvatam šale na svoj račun i da se zezam sa istom tom publikom. Tako da ništa mi ne smeta od svega toga. Ima naravno mnogo divnih komentara pogotovo posle ove dve pesme, šta li će tek da bude posle ostalih. Hvala svim ljudima koji su primetili na meni sve što su primetili i na lepim rečima. Ovi što hejtuju ok, mislim mora da ih ima.

Šta je to što ti najviše zameraju i da li prepoznaš u tim komentarima i neku konstruktivnu kritiku? Da li uvažiš nekad neki komentar i da li ulaziš u raspravu s tim ljudima?

Da bih nečiju kritiku prihvatila taj neko mora mnogo da mi znači i da ima neku veliku ulogu u mom životu da bih kritiku prihvatila. Znači, ne mogu da prihvatim neku kritiku ili komentar osobe koja, kao prvo se nije prikazala na Instagramu ili da uvažim komentar neke osobe koja me uopšte ne poznaje a koja će da mi kaže kako ja i šta bih ja trebalo da radim. Ne. Tu samo slušam najbliže ljude i svoj tim, njihovo mišljenje mi jako znači i njihovu kritiku mogu da poslušam.

Kada vidiš veliki broj istih ili sličnih komentara na račun tvog slobodnijeg oblačenja, da li pomisliš da je problem u tebi ili te to uopšte ne sputava?

- Ne sputava me jer sam ja najsrećnija kada radim ono što volim da radim i stvarno hiljadu puta sam pokušala da objasnim i uvek ću o tome pričati. Ja koliko god pokazivala svoje telo ja ne promovišem nikakav loš život. Ne šaljem poruku ajde sada svi da se opijamo da živimo ovakav ili onakav život, ja promovišem zdrav život. Ja sam devojka koja trenira, koja je na ishrani, koja stalno to kači i meni je to mnogo važno. Logično je da ću pokazati svoje telo. I znam da sam, koliko god ljudi to poricali po društvenim mrežama, dosta sam uzor. Uzor sam mnogim devojkama. I to vidim i kada se pojavim u teretani i po tome koliko mi devojaka piše i šta mi govore uživo kada me sretnu, Nekako, od kada sam ja počela toliko da kačim i da promovišem trening i zdrav život mnogo devojaka se uključilo i počelo isto to da radi, tako da mi je stvarno jako drago pa ne obraćam pažnju na sve te negativne komentare.

Kakvim devojakama si uzor?

Mnogim devojkama iskreno. Što se tiče treninga pogotovo. Same mi se javljaju i same mi to pišu. I kada se sretnemo mi samo o tome pričamo. Meni je drago što su me shvatile na taj način i to su jako, jako divne devojke.

Nedavno si završila srednju školu. Da li si tokom školovanja bila na meti vršnjačkog nasilja?

- Jesam. Baš je bio problem što se bavim ovim poslom i što sam to što jesam i što sam uglavnom bila u toj školi jedna od onih koja mnogo vodi računa o sebi i svojoj higijeni. I imala sam baš problem sa devojkama pogotovo zbog toga što je to bila medicinska škola. Stvarno sam imala jako velikih problema i zbog toga sam se prebacila na vanredno školovanje jer nisam mogla to da podnesem. Nekako kada ustanemo ujutru i odemo u školu valjda treba da se osećamo kao da smo kod kuće ali dobro.

Šta su ti najviše zamerali u školi, odnosno na koji način si doživljavala nasilje? Da li je to bilo verbalno nasilje?

Bilo je svega, bukvalno. Bukvalno je bilo svega da ne bih toga ni da se prisećam. Ja sam ok, nekako sam se navikla ubrzo i prihvatila sve to ali uopšte nije bilo prijatno. I baš mi je krivo ako se to nekim devojkama dešava ja im poručujem da ništa to ne traje dugo i da se taj krug brzo okrene i sve dođe na svoje.

Da li si se obratila profesorima, da li si rekla roditeljima da trpšiš vršnjačko nasilje ili si to ipak držala u sebi?

- Ja sve podelim sa svojim roditeljima i to preporučujem mladima da se uvek obrate kome god mogu, da ne drže nikako to u sebi jer niko nije zaslužio da trpi bilo kakvo nasilje. Naravno, obratila sam se svojim roditeljima, obratila sam se profesorima i prosto, nekako svi smo zajedno rešili da se posle dve godine u toj školi prebacim na vanrednu nastavu, što je meni bilo olakšavajuće.

Nakon završene Srednje Medicinske škole, da li planiraš da se dalje školuješ i upišeš fakultet?

Naravno, razmišljala sam, sada ćemo da vidimo kako ćemo sve sa obavezama, ali da, razmišljala sam.

Kako su tvoji roditelji prihvatili činjenicu da želiš da se baviš javnim poslom i da budeš pevačica? Napomenuću da si prvi spot snimila kao maloletna osoba i da su, pretpostavljam, za to morali da daju saglasnost.

- Da naravno. Ja sam njima oduvek govorila da ću da budem poznata, čime ću da se bavim i da ću da izbacujem muziku. U početku su bili onako, nisu govorili nemoj to i to da radiš. Meni je moja mama uvek govorila radi ono što voliš da radiš šta te čini srećnom i ja sam srećna. U početku im je bilo čudno i nije im delovalo da je to tako jednostavno i realno. Posle su se navikli. Sve je išlo postepeno tako da nismo mi nešto puno pričali o tome.

Da li oni prihvataju tvoju popularnost i sve što ona nosi? Kada to kažem, mislim i na te kritike koje dobijaš i kako se oni nose s tim?

Ne obraćaju oni toliko pažnju na to. Oni su nekako na svojoj strani, završavaju svoje šta imaju. Ne obraćaju pažnju toliko. Naravno da su u toku. Mama mi puno pomaže oko svega. Oni su se stvarno navikli i ne obraćaju pažnju na te neke komentare koji su stvarno suvišni.

Prvi spot za pesmu "Top" je bio veoma smeo. Završavaš spot, nosiš ga kući, pokazuješ roditeljima i šta oni kažu?

- Moja mama je bila na snimanju tog spota. To je toliko bilo profesionalno. Stvarno su svi bili u fazonu Ema svaka ti čast. Naravno nisu sve scene stale tu, hiljadu i jedna scena je bila gde se samo radilo o plesu, samo ples, ples, ples. Ja to gledam sa umetničke strane ne sa te strane. Ja jako pratim Španjolke i meni je to jako gotivno. Naravno, dečko iz spota je iz Španije, on je doputovao iz Španije i tu smo zajedno učili. On se bavi plesom tako da me je on brzo i naučio to bukvalno za dva dana.

Uskoro izlazi tvoj album prvenac na kom će se naći i pesma "Žena fudbalera". Dosta pažnje u javnosti izazvala je i tvoja veza sa našim reprezentativcem Urošem Račićem. Koliko ta pesma ima veze s vašom vezom i da li te je vaša veza inspirisala za ovu pesmu?

Neću vam ništa otkrivati jer nisam ni pre nešto otkrivala vezano za taj odnos. To sam nekako htela da zadržim za sebe i mislim da je tako nekako bilo najbolje. Žena fudbalera pesma je mnogo gotivna pesma, videćete je sada kada bude izašla. Ne mogu mnogo da pričam o njoj jer još uvek nije izašla. Čim bude izašla skapiraće ljudi zapravo o čemu se tu radi.

Kako je biti devojka fudbalera, budući da većina devojaka danas želi da bude žena fudbalera? Kako je živeti s jednim fudbalerom?

- Meni je bilo okej, lepo. Ko može da se navikne na njihove obaveze ok, možeš da budeš onda u vezi sa sportistom. Ali i ja mnogo volim sportski tip tako da meni to ne predstavlja problem. Imam i ja svoje obaveze i meni je važno da osoba pored mene ima i svoje ciljeve.

Kakav muškarac može da osvoji Emu Radujko?

Da naglasim, ne mora da bude poznat, ne mora da bude sportista. Svi su nekako ogradili tu priču mora da bude sportista, mora da bude sa estrade, ne mora. Ništa ne mora da znači da je tako. Prosto neko ko zna da me osvoji, osvojiće me, ne mora da bude poznat.

Na ovom albumu sarađivala si sa Albinom, kaži mi nešto o toj saradnji?

- Ja sam jako želela da sarađujem sa njim. Znala sam da će doći momenat da radimo ali nisam znala da će to da bude prvi momenat. Zbog toga sam jako srećna i jako zahvalna i njemu i Sandri i svima. Nekako sam ih mnogo sve zavolela. Albino i ja smo se baš nekako poklopili i energetski i što se tiče rada. Mnogo mi prija u studiju da sedim sa njim i to ne može tako da bude sa svakim. Baš sam prezadovoljna i presrećna i stvarno mu hvala. On je dečko jedan veliki umetnik i mnogo zaslužuje.

Da li možemo da očekujemo duet sa Teodorom Džehverović i kakav je vaš odnos zaista? Dosta ljudi komentariše vaš odnos i to da li ona voli što si ti tu, ili ti ne voliš što je ona tu, šta je istina?

Meni niko ne smeta, ničije mesto meni ne smeta. Ja ću da dobijem svoje mesto i idem ka svom putu i cilju. Mene niko ne remeti. Da li ja nekome smetam ili ne, o tome ne mogu jer ne znam. Ali što se nas dve tiče stvarno iz istog smo tima mislim bilo bi krajnje glupo to što ljudi pišu, pričaju, šta da se radi, tu ne možemo ništa. Ali prosto, tu smo iz istog tima, imamo istu menadžerku, naravno da se podržavamo međusobno. A što se tiče dueta videćemo, trenutno mi je fokus samo na albumu, što se dueta tiče, videćemo.

Nedavno je Devito objavio album na koji je uvrstio duetsku pesmu sa latino zvezdom Nati Natašom za koju se ispostavilo da je lažna. Možeš li ti da nam kažeš šta se dogodilo ustvari, budući da ste u istom timu i da imate isti menadžment?

- Čula sam sve pesme, poslušala sam i tu pesmu. Ali da sam ispratila šta se dešava ne. Stvarno ne znam šta je tu zapravo priča. Sad trenutno imam jako puno obaveza i fokus mi je samo na meni.

Sa kojom svetskom zvezdom bi volela da radiš duet?

Uglavnom volim te španske svetske zvezde. Ja sam srpska JLo.

Uskoro te čeka turneja u Crnoj gori.

- Jedva čekam, ne znam još. Polako mi pristižu informacije. Srećna sam, ne skidam osmeh sa lica.

Kako vidiš Emu Radujko za pet godina?

Vidim sa mnogo hitova, mnogo uspešnu, zreliju devojku, zaljubljeniju naravno. Vidim da su mnogi nešto protiv ljubavi, mnogi su ljuti na tu temu ja nisam, ja sam baš pozitivna.

Videli smo pre nekoliko dana kako si odreagovala na komentar kolege Vojaža. Odmah su krenule priče da li ste zajedno ili niste, pominjalo se i tvoje prijateljstvo s Breskvicom. Šta je istina?

- Jako lepo što od kolega dobijam podršku, stvarno im hvala na lepim rečima i to je to. I na podršci se sve završava, nema ništa više od toga.

Autor: N.Ž.