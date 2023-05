TAJNI SUSRET SEVE I BREGE U VILI NA SENJAKU! Vratila mu pola duga od 30.000 evra, pa pao DOGOVOR! OVO SU SVI DETALJI RAZGOVORA OD ČETIRI SATA!

Severina Vučković je prošle nedelje provela nekoliko dana u Beogradu, gde je, između ostalog, održala nastup u sali hotela u kom je i odsela, za šta su njeni fanovi morali da izdvoje između 250 i 300 evra.

Ipak, kako se saznaje od izvora bliskog hrvatskoj pevačici, ona je vreme u Beogradu iskoristila i kako bi se u tajnosti susrela s bivšim emotivnim partnerom, a sadašnjim prijateljem i saradnikom Goranom Bregovićem, s kojim je bila u tajnoj vezi od 2006. do 2008. godine.

Njih dvoje su se dogovorili da je najbolje da ona dođe do njegove vile na Senjaku, kako bi izbegli medije i u potpunosti uživali u privatnosti. Oni su tom prilikom utanačili sve detalje svoje nove poslovne saradnje na pevačicinom novom albumu, a ona mu je isplatila i polovinu duga od 30.000 evra, zbog kojeg je duže vreme imala problema sa objavljivanjem projekta "Sorry, sorry".

- Severina je rano ujutru, pravo iz hotela u kom je noć pre toga i pevala, otišla kod Brege u vilu na Senjaku, gde on živi kad je u Beogradu. Dogovorili su se da dođe sama, pa se, kako bi zavarala trag paparacima, kod njega uputila taksijem umesto svojim automobilom. Oni su u privatnosti njegovog doma proveli skoro četiri sata. Najpre su rešili sve finansijske probleme koji su između njih nastali zbog njenog duga prema njemu od 30.000 evra. Vratila mu je polovinu, dok je drugi deo obećala da će mu isplatiti čim joj bude izašla prva polovina albuma "Sorry, sorry" - kaže naš izvor i dodaje:

- Brega se s tim složio, tako da je to sad rešeno. Osim toga, njih dvoje su se konačno i dogovorili da joj on ustupi deo svoje pesme "Lipe cvatu", koji će Seve iskoristiti u jednoj od svojih novih pesama sa albuma. Iako je to bilo dogovoreno još odavno, do sada se nije realizovalo jer on nije dozvoljavao da koristi njegovu pesmu upravo zbog pomenutog duga. Nakon što su se sve dogovorili, nešto posle podneva, Seve je iz Bregine vile izašla nasmejana, pa je odmah otišla u muzički studio svog producenta Filipa Miletića, kako bi nastavili s radom na njenom novom albumu - završava naš sagovornik.

Podsetimo, i sama Severina je još u julu prošle godine za hrvatske medije govorila o novoj-staroj saradnji s Bregovićem.

- Novi album će se zvati "Sorry, sorry". Nisam napisala nijednu pesmu, ali dala sam aranžmanske ideje, a kao izvođač sam praktično iz početka učila drugačiji način pevanja za pojedine pesme. Brega nam je ustupio solo iz "Lipe cvatu" za jednu pesmu, biće to jedna zanimljiva kombinacija - navela je tada Vučkovićeva u intervjuu za Novi list.

