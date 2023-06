Pevačica Aleksandra Mladenović juče je proslavila 29. rođendan iako joj je pravi 2. juna, ali će tada imati poslovne obaveze, te je proslavu organizovala dva dana ranije. S druge strane, objavljuje i album "Predstava", a juče je izašla njena nova pesma "Ja ne pijem, mama" što je dodatni razlog za slavlje. Ipak, među brojnim njenim prijateljima nije i Svetlana Ceca Ražnatović koja zbog ćerke Anastasije sada prolazi kroz težak period.

Aleksandra se obratila novinarima i odgovorila na pitanje da li se čula sa Anastasijaom koja je pre nekoliko dana izgubila bebu koju je čekala sa svojim emotivnim partnerom Nemanjom Gudeljem.

Pre toga Mladenovićeva je priznala da je veoma emotivna i da večeras ima dva razloga za slavlje:

- Slavim promociju novog albuma, večeras je izašla nova pesma. A slavim i svoj rođendan. Moj rođendan je 2. juna, ali ću ga večeras proslaviti jer radim za svoj rođendan.

Na pitanje da li ima temu, Aleksandra je priznala da ima, kao i da od juče ne prestaje da plače:

- Imam tremu, od juče plačem. Emotivna sam, drugi album i svašta mi se krupno dešava.

S obzirom na to da je često prozivaju da mnogo pije, Aleksandra je kazala da neće konzimirati alkohol:

- Samo ću da nazdravim, neću piti, moram da ispoštujem sve goste. U treningu sam, mnogo se gojim.

Na kraju razgovora, pevačica se osvrnula na tešku situaciju kroz koju prolazi sada Anastasija Ražnatović. Na pitanje novinara da li se čula sa Anastasijom, s kojom je dobra prijateljica, Aleksandra je odgovorila:

- Iskreno, čula sam se s Cecom i nisam želela da otvaram tu temu. Tema je bolna i mnogo me je to potreslo. Ceca mi je pisala da ne može da dođe jer je situacija takva kakva jeste i ja razumem. Ne bih da komentarišem, to je veoma bolna tema - kazala je Aleksandra Mladenović.

