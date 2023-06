Slađa Delibašić bila je jedna od ikona devedesetih. U vreme hiperinflacije, opšte bede i ratova u okruženju, bila je jedna od najvećih zvezda, plesala je, đuskala, pevala. Ipak, malo ko zna da je njeno detinjstvo obeležila prerana smrt majke Mirjane Delibašić (devojačko Marković), koja je preminula kada je denserki bilo svega 10 godina.

Njena majka sahranjena je na groblju u Kosovskoj Mitrovici, gde su Delibašići nekada živeli. Međutim, kako smo saznali, grob Slađine majke na Kosovu je oskrnavljen, a pevačica do sada nije uspela da ga obnovi. Naša saznanja potvrdila je Slađa, koja se prisetila svih tih događaja koji joj i danas teraju suze na oči.

- Istina je da su Albanci uništili spomenik mojoj pokojnoj majci. To je bilo još kad su dole počeli da se dešavaju prvi nemiri. Ona je preminula 1980. godine, a spomenik je porušen 1999. ili 2000. godine. Mnogo me je sve to pogodilo... Ja sam još odavno imala želju da prebacim njeno telo iz Kosovske Mitrovice, ali mi je sveštenik rekao da ne treba to da radim. Tako da, ostalo je tako kako jeste... Grob moje majke se nalazi u blizini kapele na groblju. To ne može ni da se nekako obnovi, pokušavala sam, ali ništa od toga. Polovina groblja je uništena, sve sa srpske strane, a sa albanske nije. Idem svake godine dole, pa ću tako i ove. Godišnjica njene smrti je 13. jula. Moja duša je ostala tamo s njom. Gubitak majke je najveća bol koju sam doživela u životu. Deset godina sam imala kad se to desilo - rekla nam je potresena Slađa.

Pevačica je jako uznemirena zbog nedavnih dešavanja na Kosovu i Metohiji, toliko da je čak htela da ode tamo iako su nemiri bili u jeku, jer dosta njenih rođaka živi u južnoj srpskoj pokrajini.

- Meni su svi sa mamine strane tamo dole na Kosovu. Sada kad se izdešavalo sve ovo sa Albancima, verujte mi, plakala sam ceo dan. Htela sam sama da odem tamo da branim Srbe, da se bijem ako treba. Onda sam se čula s bratom od strica Nenadom Markovićem, koji je profesor. On je bio teško ranjen kad su tamo bili sukobi. Pričala sam s njim i on mi je rekao da sve to tamo već dugo godina traje i da su prosto navikli da žive u takvoj atmosferi i okolnostima - ispričala nam je Slađa.

Autor: Pink.rs