Jovana Pajić sve je ređe u medijima, a u poslednjem svom intervjuu govorila je o poslu, ali i emotivnom životu.

Iako radi punom parom, pevačica je sve ređe u medijima što joj, kako kaže, u potpunosti odgovara.

- Pa nije to u zadnjem periodu, tako je ceo život. To je put koji meni prija. Znam da je to neizbežno, svesna sam da nije moguće ne postojati, a postojati. Jednostavno nisam taj tip koji preterano voli da postoji, osim kada nije bitan razlog za to, kao što su promocije ili neko pametno saopštenje oko mog posla, ali i generalno za moj lik i delo. Generalno radim pa radim, a kada budem imala nešto s čim mogu da se pohvalim, tada ću se i pojaviti - započela je pevačica.

Ona se prošle godine razvela od Saleta Tropika, a na pitanje kakva joj je trenutna situacija na ljubavnim polju, kaže:

Prvenstveno uspostavljam ljubavni odnos sa sobom, nemam ništa da saopštim ili prijavim. Takve stvari se ne planiraju, kada se oporavimo i dođemo sebi, onako postanemo zadovoljni našim životom, onda to u životu i dođe. Uopšte ne razmišljam u tom pravcu, posvećena sam sebi i deci. To je proces koji je neminovan, mora da prođe vreme i da se radi na sebi. Prevazišla sam taj događaj kao takav, doduše nikada neću prevazići to što se dogodilo u mom životu.

Autor: Pink.rs