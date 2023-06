OTAC MILICE TODOROVIĆ ZAVRŠIO U BOLNICI! Odbijao molbe lekara, pevačicina majka sve usnimila i obelodanila! (VIDEO)

Njegova reakcija je bila urnebesna.

Milica Todorović poznata je na estradi kao veliki šaljivdžija, a po svemu sudeći vedar i šaljivi duh nosi od kuće - to su zaključili svi koji su na Instagramu pogledali privatne snimke koje je s javnošću podelila njena majka Jasmina. Naime, pevačicin otac polomio je kost u prstu na nozi, a na snimku koji je podelila njegova supruga, MIličina majka, vidi kako se svetuje sa doktorom oko najadekvatnijeg vida lečenja, a njegova reakcija je bila urnebesna.

- Pa šta ću sa njim sad - upitao je Todorović lekara.

- Pa sada ćeč da ideš da ti stave gips - rekao mu je doktor.

- Ćuti, kakav gips! Na to ne pistajem - pričao je Milan što je nasmejalo sve prisutne.

Ja kažem doktorki ako ima lepe oči, a ona crče od smeha. Pogleda mi prst, a on se skroz nakrivio. Ma ne dam da me nateže niko, kakav ortoped, neću gips - pričao je on.Ipak, sve je bila šala - Miličin tata je na kraju ipak pristao da mu lekari pruže adekvatnu pomoć, a snimci su, sudeći po komentarima, do suza su nasmejali pratioce Miličine mame.

