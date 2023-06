'Došlo je do sepse!' SVI SU MISLILI DA JE ONA ĆERKA NIKOLE SIMIĆA: Bratanac legendarnog glumca otkrio zbog čega on nikad NIJE IMAO DECU!

Legendarni glumac Nikola Simić, koji je preminuo 2014. godine iza sebe je ostavio neizbirisv trag.

Njegove uloge se i dan danas pamte, a glumac je o svom privatnom životu i porodici neretko pričao u javnosti. Iako se u medeijima često pisali o Simićevoj ćerki Ani i unukama Isidori i Sari, njegov bratanac Nenad Simić, jednom prilikom otkrio je da njegov stric mogao da se ostvari kao otac.

- Nikola nije imao ćerku ni unuke. Ana je ćerka njegove poslednje žene Snežane. On je bio dobar prema njoj, ali joj nije otac. Nikola je u mladosti puklo slepo crevno, došlo je do sepse, to se tada zvalo tuberkuloza stomaka, a lečili su ga radijacijom, nakon čega je ostao sterilan i nije mogao da ima dece. Oni sve pokušavaju zbog nasledstva - rekao je Nenad tada za "Kurir".

On je takođe svojevremeno ispričao je da se glumac četiri puta ženio i razvodio, i da je bio veliki zavodnik. Čuveni glumac jednom prilikom je otkrio kakve veze hrabrost ima sa zaljubljivanjem.

- A treba se zaljubljivati. Psiholozi kažu da dođe trenutak kad čovek želi da promeni način svog života. Treba imati hrabrosti i smelosti i to uraditi. Ja to znam, naravno iz prve ruke. Trebalo je imati hrabrosti i igrati "Dunda" u Dubrovniku te večeri kad su mi saopštili da mi je otac umro. I niko to nije znao. Trebalo je imati hrabrosti i igrati "Bubu" 30. decembra, a sahraniti majku 29. - objasnio je tada Simić.

Kako ga vedar duh nikada nije napustio, glumac je ovako pričao o smehu:

- Smeh je nešto najblagotvornije na svetu. U smehu, kroz smeh, čovek sve nevolje zaboravlja. Neka to bude i za trenutak, ali taj trenutak je dragocen. Nemoguće je da jedno biće bude stalno pod tenzijom, mora negde da pokulja ono nagomilano u njemu – rekao je u jednom intervjuu.

Nikola Simić početkom 2014. godine oboleo je od raka prostate, a u februaru te godine je operisan. Međutim, 9. novembra usledile su komplikacije sa bešikom. Legenda srpskog glumišta preminuo je devet meseci nakon operacije u 80. godini.

Autor: Pink.rs