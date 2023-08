PROCURILE ŠOK FOTKE RADE MANOJLOVIĆ! Pevačica gola i mrtva u krevetu, a iza nje tamnoputi muškarac! Evo kakva se TRAGIČNA priča krije iza ovoga!

Šok prizor!

Na prvi pogled mnogi su ostali šokirani prizorom gde vidimo pevačicu Radu Manojlović kako leži sa kratkom, plavom perikom gola i ubijena u krevetu, dok iza nje stoji tamnoputi muškarac, a zapravo ona je je u jednom editorijalu pozirala u pozama koje su obeležile život, ali i smrt holivudske zvezde Merilin Monro, koja je preminula na današnji dan 1962. zbog predoziranja tabletama za spavanje.

S obzirom na to da je na današnji dan Merilin preminula, prisećamo se čuvenog editorijala Rade Manojlović.

- Ona je za mene najveća diva ikad, pre svega zbog lepote i talenta, a zatim i zbog tog mita o njoj koji nijedna holivudska lepotica nije uspela da sruši. I posle 50 godina od njene smrti, ostala je nedostižna! Tragična i fatalna lepotica, u isto vreme, što ju je verovatno i koštalo života - rekla je Rada tada o Merilin Monro.

Inače, Merilin Monro je rođena kao Norma Džin Mortenson 1. juna 1926. godine, a umrla je 4. avgusta 1962. godine u 36. godini života. Bila je američka glumica, model i pevačica, a i dan danas je kultna ikona.

Merilin Monro je bila jedna od najlepših i najkontroverznijih žena 20. veka koja je bila povezivana sa mnogim moćnim muškarcima u SAD-u. Od kako se pojavila na ekranima, glumica je bila simbol seksepila i senzualnosti.Bila je vrhunska glumica samo jednu deceniju, ali su do njene smrti filmovi u kojima je glumila zaradili skoro 200 miliona dolara što je ekvivalentno 2 milijarde dolara 2019. godine. Za to vreme to je bila ogromna zarada i uspeh.Više od pola veka kasnije, ona je i dalje jedna od glavnih kulturnih ikona, a neki kažu da "legenda i dalje živi" kroz svoje obožavaoce.

Monro je rođena pre tačno 94 godine u Los Anđelesu, a sa samo 16 godina se udala za Džejmsa Dorertija. Kada je njen muž bio odsutan zbog rata, ona je počela da sarađuje sa “The Blue Book Modeling Agency”. Ofarbala je svoju tamnu kosu u plavo i pojavila se u nekoliko magazina na naslovnim stranama u kupaćem kostimu.Pre toga, ona je kao 16-godišnjakinja radila u fabrici padobrana, gde je nastala ova fotografija.

Brzo je postala veoma uspešan model za kupaće kostime i primetio ju je Ben Lion, predstavnik “20th Century Fox” koji joj je ponudio 6-mesečni ugovor. Ubrzo se razvodi i potpisuje ugovor sa filmskim studijom i uzima umetničko ime Merilin Monro po glumici Merilin Miler sa kojom su je često upoređivali.Nakon špto je promenila ime u Merilin Monro prva uloga koju je tumačila je 1947. godine u filmu “dangerous Years” gde je glumila konobaricu.1952. godine godine zasijala je u filmovima “Monkey Business” i “Clash by Night”, dok je 1953. godine film “Niagara” postao pravi bioskopski hit i tu je konačno postala zvezda filma, nakon što je godinama igrala manje uloge, koje nisu bile toliko primetne.

Komedije “Gentlemen Prefer Blondes” i “How to Marry a Millionare” su joj nadenuli titulu “glupe plavuše”. Iste godine, njene obnažene fotografije su se pojavile u na naslovnici magazine “Playboy” koje je Hju Hefner otkupio, a koje je uradila dok još uvek nije bila poznata.Bila je veoma razočarana jer nije bila dovoljno plaćena za svoje filmove, pa je 1954. godine odbila projekat za film, da bi se 1955 godine vratila u filmu “The Seven Year Itch”, jednom od najvećih uspeha u njenoj karijeri iz kog je ostala upamćena po sceni u kojoj joj vetar podiže belu haljinu, a ona je spušta kako joj se ne bi video donji veš.

1954. godine je osnovala sopstvenu produkcijsku kuću, da bi joj 1955. godine “Fox” ponudio novi ugovor sa većom platom i više slobode, koji je prihvatila.Osvojila je Zlatan globus za ulogu u filmu “Neki to vole vruće”, dok je poslednja drama u kojoj je glumila ulogu “The Misfits” 1961. godine.Njen privatni život je privlačio dosta pažnje. Borila se sa zavisnošću, depresijom, anksioznošću, a njeni brakovi sa bivšom bejzbol zvezdom Džoem Dimađiom i sa književnikom Arturom Milerom su bili veoma zastupljeni u medijima i oba su se završila razvodom.

Priča se da je pokušavala da ostane trudna sa Arturom Milerom, ali kada im to nije pošlo za rukom, ona je pala u depresiju i ubrzo se razvela. Takođe, verovalo se da su holivudska ikona seksepila i 35. američki Predsednik Robert F. Kenedi imali tajnu aferu.Bili su dvoje najpoznatijih i najatraktivnijih ljudi na svetu u to vreme. 24. marta 1962. godine Monro i Kenedi su uslikani jedini put zajedno na jednoj kućnoj žurci u Palm Springu u Kaliforniji. Veruje se da je upravo te večeri Kenedi zamolio Merilin da mu otpeva pesmu za rođendan.Na njegovoj proslavi rođendana u maju 1962. vidno pijana u šljokičavoj haljini Merilin je otpevala "Srećan rođendan predsedniče", a video snimak je obišao svet i dan danas se pušta na televiziji i na mnogim društvenim mrežama.

- Posle ovakvo slatkog izvođenja pesme, mogu slobodno da napustim politiku - rekao je Kenedi nakon otpevane pesme.

Nakon tri meseca od njenog čuvenog performansa, Merilin je navodno umrla od prekomerne doze barbiturata, dok su neki verovali da je lično Kenedi bio umešan u njenu smrt.

5. avgusta 1962. godine 36-godišnja plavuša je pronađena mrtva u svojoj spavaćoj sobi u njenom domu u Kaliforniji. Pronašla ju je njena služavka Eunis Marej koja je otkrila da je dan pre njene smrti Robert Kenedi posetio glumicu kako bi joj zatražio njen lični dnevnik.Služavka je prijavila da glumačka diva leži mrtva u svom krevetu. Sve je pripisano samoubistvu, s obzirom da je popila veliki broj pilula za spavanje pomešanih sa barbituratom, koje je svakog dana uzimala s obzirom na njeno slabo psihičko stanje i na "demone" s kojima se borila.Autopsija ove glumice je godinama bila stroga tajna. Kada su je pronašli mrtvu, bila je bez zuba i sa ulepljenom kosom, usne su joj bile napukle, dok je na vratu imala modrice. Od seks simbola tada je malo ostalo.

