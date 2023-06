OTAC JOJ JE MUZIČKA ZVEZDA, A ONA ŽIVI SKROMNIM ŽIVOTOM! Evo čime se bavi Lukasova ćerka i kako izgleda! (FOTO)

Pevač Aca Lukas iz različitih brakova ima četvoro dece, Miljanu, Lazara, Andreja i Viktoriju, koji su, po svemu sudeći, žive mirnim i skromnim životom.

Sinovi i starija ćerka pevača ne vole da se eksponiraju u javnosti, te žive daleko od glamura i raskoša, ali ne jer su ih okolnosti na to naterale, već zato što su izabrali da žive "normalnim" životom, koji se ni po čemu ne razlikuje od života njihovih vršnjaka.

Starija ćerka Ace Lukasa, Miljana Vuksanović, poželela je da svoju karijeru gradi sama, bez uticaja popularnosti njenog oca, te se opredelila za posao profesionalnog šminkera.Miljana već nekoliko godina radi kao šminkerka za "Grand" produkciju, gde je donedavno radio i njen mlađi brat kao vozač.

Po svemu sudeći, naslednici folkera ne žive na visokoj nozi, već su i pored slave i novca oca, odlučili da sami zarađuju svoj dinar i žive od njega, što je prava retkost.Jedan od dokaza tome da Lukas nije zapostavio svoju decu, te da je uvek tu da im pomogne kada su finansije u pitanju je svadbeni poklon koji su Miljana i njen izabranik dobili od pevača. U pitanju je stan koji se, po želji mladenaca, nalazi na Karaburmi, gde su pevač i njegova deca odrasli.

Miljana se, inače, nedugo posle venčanja ostvarila u ulozi majke i rodila devojčicu Minju o kojoj je Aca svojevremeno govorio:

- Ona je čarobna, ne mogu da vam opišem taj osećaj. Nemam mnogo vremena da budem s njima, ali kad god stignem, ja ih posetim. Kupio sam im stan na Karaburmi. To je moj mali doprinos za njih dvoje, oni su divan mlad bračni par, a ja kao otac naravno da ću im pomoći ako imam mogućnosti. Ja ću se truditi da im olakšam život koliko mogu. Koji roditelj ne bi uradio isto što i ja - izjavio je tada i dodao da ga boli što su sinovi i starija ćerka odrastali bez njega:

- Iskreno, jeste mi teško što nisam tokom njihovog odrastanja bio uz njih. Nisam bio tu kada im je to bilo potrebno i to me danas strašno pogađa i boli. Nekada, kada prođu određene godine, shvatiš koliko si zapravo i u čemu sve grešio. Neću da lažem. Troje moje dece nije raslo uz mene i to mogu otvoreno da kažem. Nisam želeo da ostanem u braku ako taj brak nije bio dobar, čak ni po cenu dece - priznao je pevač, prenosi "Story".

Autor: M.K.