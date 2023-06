Veliki uspeh!

Ćerka pevačice Jasne Milenković Jami, Lea, poslednjih godina sve više privlači pažnju javnosti, a ponosna mama ne krije uspehe njene mezimice koje rado deli sa svojom publikom.

Naime, Lea je student na Fakultetu za međunarodnu politiku i bezbednost na kome ređa čiste desetke.

– Pametni, učenjem do uspeha, a luzeri parama do diplome. Bravo lea. Počeo ispitni rok– ponosno je Jami pokazala sliku indeksa svoje ćerke, punog najviših ocena.

Podsećamo, za razliku od mame, Lea ne želi da se bavi javnim poslom.

– Ona je u potpuno drugim vodama, iako sjajno peva. Ja je nagovaram, možda se i desi da snimi jednu pesmu. Ona se odlučila za politiku i bezbednost i vrlo je aktivna u tom polju, ali je moja najveća podrška, kao što sam i ja njena – rekla je Jami nedavno za "Grand", a Lea se svojevremeno pohvalila svojim inetresovanjima.

- Na prvom mestu bih istakla to što govorim pet jezika: arapski, španski, engleski, turski. Četiri jezika pored srpskog. Do sada mogu da se pohvalim da imam sve desetke na fakultetu. Mogu da se pohvalim da sam najbolji student Fakulteta za međunarodnu politiku i bezbednost. Stvarno je težak fakultet, ali ja to volim. Volela bih da se jednog dana bavim diplomatijom– rekla je ona jednom prilikom.

Autor: M.K.