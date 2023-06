O promeni vere se puno pisalo u proteklom periodu, temi koja je uvek pod budnim okom medija. Posebno ne prestaje da intrigira javnost ko je sve od poznatih učinio takav korak. I dok jedni otvoreno govore o tome šta ih je navelo da donesu tu odluku, drugi ne žele da komentarišu.

Iznenadićete se ko je sve od naših javnih ličnosti napustio islam!

Sinan Sakić

Iako rođen kao musliman, jedan od prvih koji je pronašao svoj duhovni mir bio je folk pevač Sinan Sakić. U Indiju je često odlazio sa suprugom Sabinom, što zbog kćerke koja je tamo studirala, što zbog želje da uživaju u njihovom načinu života. Sinan i Sabina su u Indiji upoznali i duhovnog vođu Sai Babu, te su boravili u njegovom hramu. Meditacije su ih kaže opuštale i smirivale.

Sakići su prvi put otišli u Indiju 1996. godine, kada je njihov sin Alen imao teške opekotine. Tvrdili su da im je upravo indijski duhovni vođa mnogo pomogao kod ovog problema. Sinan je često govorio da ga je budizam veoma zainteresovao.

Amir Rešić – Nino

Na estradi najpoznatija ličnost koja je čak dva puta navodno menjala veru bio je pokojni folk pevač Amir Rešić poznatiji kao Nino. Navodno je sa islama sredinom 1990-ih na vrhuncu slave prešao na hrišćanstvo i uzeo ime Nikola. U pravoslavlju je navodno ostao do 2004. godine kada se ponovo vratio u islam. Nino je preminuo 2007. godine.

Lepa Brena

Među onima koji su promenili veroispovest je bila i Fahreta Živojinović nadaleko poznatija kao Lepa Brena koja je islam zamenila pravoslavljem, a na krštenju dobila ime Jelena. Lepa Brena nikada nije želela da komentariše razlog za ovakav korak, ali se pridržavala svih pravoslavnih pravila i zajedno sa porodicom slavi Svetog arhangela Mihaila.

Nada Topčagić

Nada Topčagić dolazi iz muslimanske porodice iz Modrič.

Meni tadašnji hodža nije dozvolio da sahranim oca kako ja želim, već pod njihovim uslovima i cenama. To je tada za mene bilo neprihvatljivo, a kako sam čula, oni su imali dil sa kamenorezačkom radnjom. Ja i ne znam gde je moj otac tačno sahranjen, orjentisala sam se ranije po četiri šljive, kojih danas više nema. Ime nikada nisam menjala, kada sam ja rođena, u selu su bile svega tri ili četiri Nade. Meni jesu roditelji bili muslimani, ali roditelje nisam mogla da biram, veru sam promenila - kazala je Nada, a prenosi 072info.com.

Indira Radić

Indira Radić, dete iz bosanskog mešovitog braka, rođena u Doboju, takođe je menjala veru. Ona je danas ponosna pravoslavka, a snimila je i pesmu “Srpkinja je mene majka rodila”.

Emir Kusturica

Emir Kusturica je kršten 6. maja 2015. godine u pravoslavnom manastiru Savina, nedaleko od Herceg Novog. Uzeo je ime Nemanja.

On je kasnije izjavio da mu je otac bio ateista i uvek se deklarisao kao Srbin. Njegov otac Murat Kusturica je bio novinar zaposlen u Sekretarijatu informisanja Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine (SRBiH), a majka Senka Numanović je radila kao sekretar u sudu. Priznao je da su mu preci 250 godina bili muslimani, ali su pre toga bili pravoslavni hrišćani. On je dodao da su morali da prihvate islam kako bi preživeli, jer su u to vreme Turci vladali ovim prostorima. Do tog saznanja došao je proučavajući razne knjige, a utvrdio je da je njegova porodica srpska i da mu je stoga vrlo važno kada umre da se zna ko je bio.

Mina Kostić

Interesantan detalj je da je Mina Kostić pravoslavna hrišćanka, iako potiče iz muslimanske porodice.

Volim da se našalim da je u našoj kući velika sloga, iako pod istim krovom žive ljudi koji poštuju različite religije. Ja sam hrišćanka, brat musliman, a snaja budistkinja. Ona ustaje u pet ujutru i nekada se dva sata moli Budi, meni je to prelepo. Svaki dan se molimo svo troje - priznala je svojevremeno pevačica, te istakla kako ona doživljava religiju:

- Mnogi će da kažu da samo u teškim trenucima verujem u Boga, ali moram da ih razočaram jer to nije istina. Svako ko me bolje poznaje zna da sam okrenuta crkvi i da mi je vera u Boga pomogla u mnogim teškim situacijama.

Autor: pink.rs