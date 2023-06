SKRIVENO ZNAČENJE? Stefan Karić se snimio u MOĆNOM AUTOMOBILU, uz stihove pesme koja je OTKRILA sve! ''Ko sam ja da ti sudim...''

Ko razume, shvatiće!

Stefanu Kariću, nakon što je optužen da je brutalno pretukao starletu Natašu Šaviju, određen je pritvor od 30 dana, koji je odležao u Sremskoj Mitrovici, a nedavno je izašao na slobodu i pravo otišao kod svog oca Osmana Karića, u vilu na Zvezdari.

Nasilnik Karić se sada usnimio se iz svog besnog "porše", kako se sam vozi kroz grad, međutim, ono što je svima "zaparalo" uši jeste pesma koju je bila puštena na radiju.

Naime, Stefan je tokom vožnje slušao pesmu "Ko sam ja da ti sudim" u izvođenju Olivera Dragojevića, a stihovi ove balade posebno su privukle pažnju.

Jer pobede i porazi bez tebe na isto svode se, a konac ove naše ljubavi prvi sam odmotao ja... I ko sam ja da ti sudim", glase reči koje su mogle da se čuju u spornoj objavi, a svi se pitaju šta Karić želi da poruči.

Podsetimo, Karić je zbog Natašinih optužbi da ju je pretukao i tom prilikom polomio jagodičnu kost, koja joj je u potpunosti izdeformirsala lice i ugrozila oko, bio u pritvoru u Sremskoj Mitrovici. On je pre dva dana izašao iz pritvora i to pre isteka roka od 30 dana, a onda se besramno prao i branio tvrdeći da su jedno drugom udarili po šamar i da on ne zna kako je zadobila povrede koje ima.

