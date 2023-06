CEPAM SE NA TRI DELA, NIKAD NISAM CELA TAMO GDE SAM: Mia Borisavljević ogolila dušu i otkrila zbog čega je često GRIZE SAVEST!

Sa ovim problemom se mnoge žene suočavaju!

Mia Borisavljević gostovala je u novom izdanju emisije ''Magazin In'' i govorila o muško - ženskim odnosima, njenom iskustvu u braku ali i najvećim problemima koje sve žene imaju.

Pevačica je govorila o najvećim blokadama koje devojke (žene) sebi postave u porodičnom životu i šta je ono što ih najviše čini umornim.

- Od očekivanja su žene najviše umorne. Same sebi žene postavljaju visoke standarde! Žena uvek teži da bude najbolja majka, najbolja žena, najbolja drugarica, zakazuje tretmane, radi na sebi mučenica u svakom smislu i kida se... Žene se jako jedu kada ostavljaju decu, što radim i ja. Postoji ta griža savesti koja ubija bez potrebe, cepam se na dva tri dela, nikada nisam cela tamo gde jesam. Žena mora sebi da priušti luksuz da ode negde sama ili sa mužem... Muškarci nemaju taj osećaj jer nisu predodređeni da daju nekome život i mnogo im je lakše da žive i funkcionišu... A nama koje to jesmo, to predstavlja nekada teret - govorila je Mia.

Autor: Pink.rs