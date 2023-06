'DEVOJKA SE OBESILA JER JE BILA ZALJUBLJENA U MENE' Starleta Nina Prlja o JEZIVOM ISKUSTVU iz zatvora!

Njen život se kretao od beogradskog noćnog života do blještavih svetala Dubaija; rijaliti programa i natpisa u novinama, šljaštećih izloga prestižnih evropskih brendova, estetskih zahvata i krijumčarenja kokaina do odsjaja metalnih rešetaka Centralnog zatvora u Beogradu. Zatvroski dani postali su materijal za knjigu koju je napisala: Prvom klasom do ćelije 12". Knjiga je nastala u vreme istrage i optužnice za trgovinu drogom.

Ona je Nina Prlja, rijaliti učesnica, spisateljica i model. Ona je za Kurir govorila o svom burnom životu: optužbama za prostituciju, za prenos droge u telesnim otvorima, organizovani kriminal, o učešću u rijalitiju, ali i o teškim zatvorskim danima.

Prlja je odlučno negirala optužbe da je obavljala posao tzv. narko mule:

- 20.000 put ću ponoviti da nikada u životu svom nisam tako nešto uradila. Nikada ne bih to uradila niti ću ikada to uraditi. Policija me je odvela zato što je ta žena koja je to prenostila rekla u policiji da sam ja u kriminalnoj organizaciji. Da sam bila optužena ne bih otišla u rijaliti kao nesnađen slučaj. Bila sam kod kuće u svom krevetu kada su me uhapsili - rekla je Prlja i dodala:

Kokain jeste pronađen u mom stanu, ali nije bio moj. Ja sam ovde optužena, ali ne i osuđena. Morala sam biti zatvorena dok je trajao postupak i to je kraj. Bila sam u beznađu i uopšte nisam znala šta se dešava. Tek sam u zatvorskoj kantini videla natpise o sebi koje ne mogu da ponovim. Ja stvarno ne mogu da verujem odakle ta količina dezinformacija i mržnje prema meni, jednoj običnoj devojci.

Tvrdi da je u rijaliti ušla iz nužde, jer se nakon izlaska iz zatvora našla u teškoj situaciji.

- Istraga je trajala sedam meseci. Nakon mesec dana posle istrage bila sam prinuđena da uđem u rijaliti. Ostala sam bez momka i bez novca. Nikad se sa momkom od tad nisam videla. Nisam imala ni jednog prijatelja koji bi bio na mojoj strani. Bila sam primorana da uđem u rijaliti gde sam još goru stvar napravila.

Na pitanje voditeljke Jelene Pejović da li je ulazak rijaliti zaista bio jedino rešenje rekla je da nije bila u mogućnosti da radi bilo koji drugi posao:

- Bilo je nemoguče da budem frizer kao "mula koja je krijumčarila kokain". Da sam otvorila salon, ko bi hteo da dolazi? Nije bilo drugog rešenja. Ja sam tamo htela i da objasnim šta je istina, ali ja nisam znala šta je rijaliti. Tamo je krenula priča o mom navodnom bavljenju prostitucijom. Tu su proširili oni muškarci koji su nešto hteli sa mnom, pa to nisu dobili. Ja nisam ulazila u rijaliti da bih sa nekim imala seksualne odnose.

A vreme koje je provela i zatvoru bilo je prema njenim rečima na svakodnevnom nivou veoma traumatično:

- Katastrofalne stvari su mi se dešavale i nisam videla nikakav izlaz. Bila sam pod nekim adrenalinom. Pretvarala sam se da sam jaka. To mi je toliko teško palo da sam se pretvorila u bezosećajnu osobu koja je morala takva da bude. Nisam mogla da pokažem svoju slabost, jer je to veoma opasno uraditi u zatvoru. Bilo mi je toliko teško da sam morala to da prenesem na taj papir.

Prlja svedoči da pojave fizičkog i seksualnog nasilja među ženama i zatvoru nisu bile retka pojava:

- Ja to nisam videla, ali čula sam stalno te jauke i krike. Dolazilo je često do malteretiranja i zlostavljanja. Neke žene su sebi vadile zube, jedna romkinja je neprestano plakala za svojom decom. Bilo je strašno.

U zatvoru je sklopila nova prijateljstva, ali bila je i svedok pokušaja samoubistva devojke koje je kako kaže bila nesrećno u nju zaljubljena.

- Ja sam se tamo sprijateljila sa nekim osobama, jer su one videle moju snagu. Shvatila sam da ću ostati jako dugo i odmah sam počela intezivno da treniram i da pišem. Devojka iz zatvora se obesila jer je bila zaljubljena u mene. Meni je nje stvarno bilo žao, ali ja nisam znala šta da radim sa njom. Ona je danima i noćima sedela pored mog kreveta moleći me da budemo zajedno. Na sreću preživela je. Nekoliko nas ju je skinulo iz toaleta. Premestili su me u ćeliju sa devojkom koja je bila na jako lošem glasu. Ona je, međutim, bila toliko pozitivna i ne znam zašto je imala takvu reputaciju. Postale smo dobre drugarice. Nije ni ona bila psihički stabilna, vodila sam je u bolnicu. Psihijatrija u Centralnom zatvoru je strašna.

Pomoć je došla sa sasvim neočekivane strane.

- Smršala sam 15 kila i smrdela sam na buđ, kao i sve robijajašice. Nikad gore nisam izgledala. Bivši momci i momci iz kraja su se javili da mi pomognu i tada sam videla ko mi je pravi prijatelj za razliku od nekih javnih ličnosti koje su i te kako znale da troše moj novac i da dolaze kod mene u Dubaji gde sam ih upoznavala sa bogatim ljudma. Na kraju su završavale u krevetu sa mojim momkom.

Ipak, smatra da je zatvorsko iskustvo na nju imalo i pozitivno dejstvo.

- Da se nije desio taj zatvor ne bih postala normalna osoba. Ja bih sve na svetu dala da sam se više obrazovala i učila jezike. Volela bih da znala da izlazim kao sav normalan svet - rekla je Prlja.

