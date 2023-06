FOLK PEVAČU UPUĆENA ŽESTOKA PRETNJA! Evo šta je zatekao zakačeno za brisače svog automobila! (FOTO)

Nije mu bilo prijatno!

Pevač Amel Ćeman Ćemo u jednoj emisiji govorio je o tome kako pevačima najviše zamera falširanje.

- To zameram pre svega sebi, jer se to i meni, naravno, ponekad dešava. Kad čujem sebe kako falširam nije mi prijatno nikako iako se to dešava svima. Zbog umora, zbog nervoze, i raznih drugih razloga. Ali ne smem ja ako me recimo ostavi devojka pa sam nervozan da izađem ne binu i da nešto nervzišem - rekao je Pevač.

Potom je ispričao šta ga veoma iznerviralo u toku današnjeg dana:

- Parkirao sam lepo i propisno ispred zgrade, o tome inače strogo vodim računa i pronašao sam kada sam se vratio preteću poruku zakačenu za brisače. Pisalo je: "Ako se još jednom ovako parkiraš ostaćeš bez retrovizora!" To me najviše užasava kod ljudi kada demonstriraju silu onda kada ih niko ne vidi!

