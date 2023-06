SEVE KIPTI OD BESA! Senida ODBILA duet s njom, zajednički saradnik PLATIO CENU! Ovo su svi detalji SUKOBA pevačica!

Severina Vučković imala je veliku želju da na novom albumu snimi duet sa Senidom Hajdarpašić, ali slovenačka zvezda ju je odbila, pa se njena starija koleginica zbog toga jako naljutila.

Prema rečima našeg izvora, pevačica iz Hrvatske je toliko pobesnela da je čak jednom zajedničkom saradniku zabranila da radi sa Senidom!

- Severina je na sve načine pokušavala da dođe do Senide, pa kad je saznala da jedan od njenih bivših saradnika radi na novim projektima Hajdarpašićeve, pozvala je saradnika i zamolila ga da je poveže s koleginicom i predloži joj duet. Nakon što je on to učinio, Senida je rekla da to ne želi jer je njen novi album već spreman i da saradnja s koleginicom iz Hrvatske ne bi donela ništa pozitivno njenom novom projektu i ugledu. Kad je on Senidin komentar preneo Severini, ona se razbesnela. Govorila je da bi Senida trebalo da joj bude zahvalna što je uopšte poželela da snimi duet s njom, nastala je opšta histerija - navodi sagovornik i dodaje:

- Saradnik je rekao Severini da ne može da utiče na Senidine odluke, ona je ko iz topa njemu rekla da izabere istog trenutka s kim će nastaviti saradnju. Kazala mu je doslovno "ona ili ja". Njega je jako uvredilo to što je ona izjavila, pa je odmah odgovorio pa će vrlo rado nastaviti saradnju sa Senidom i da, što se njega tiče, Severina ne mora uopšte više da kontaktira s njim. On je bio besan, nije mogao da se smiri i i pozvao ju je, međutim, ona je njemu odbila poziv i poslala poruku da ne može da ga sluša. Tada joj je snimio glasovnu poruku, na šta je ona odgovorila: "Pusa, sve najbolje, nemam više vremena za ljude poput tebe" - rekao je izvor.

Portparol Vučkovićeve nije odgovarao na naše pozive.

Očigledno, hrvatska zvezda ima dosta problema s novim projektom koji priprema. Osim što je jedva otplatila polovinu duga od 30.000 evra Goranu Bregoviću, o čemu je Kurir pisao, izgleda da nema ni dovoljno dobrih pesmama da bi tako veliki projekat pustila u etar. Njena poslednja pesma "Verujem u Boga" ujedno i najava novog albuma, prošla je neslavno, pa pevačica sada na sve načine pokušava da navuče popularne izvođače da sarađuju s njom, ali neki od njih, poput Senide, ne smatraju da je ona dobar izbor za njihovu karijeru.

Autor: M.K.