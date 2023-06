AKO IMA BOGA, U PAKLU GOREĆEŠ: Novo brutalno oglašavanje Nataše Šavije, jednom rečenicom opasno potkačila Karića! (FOTO)

Stefan Karić je pre samo nekoliko dana izašao iz jednomesečnog pritvora, pa se vratio normalnom životu, dok Nataša Šavija pokušava da se oporavi od fizičkih povreda, ali i psihičkih posledica.

Odmah po izlasku iz pritvora, Stefan je objasnio da ne zna kako je Nataša povredila oko, jer ju je on, kako je istakao, samo ošamario. Danas je Šavija na Instagram storiju poslala zanimljivu poruku stihovima grupe "Bijelo dugme". Ona je okačila deo pesme "Ako ima Boga".

- Ako ima Boga, u paklu gorećeš - stihovi su koje je objavila Šavija, a mnogi smatraju da se odnose na Karića.

Podsetimo, Karić je zbog Natašinih optužbi da ju je pretukao i tom prilikom polomio jagodičnu kost, koja joj je u potpunosti izdeformirsala lice i ugrozila oko, bio u pritvoru u Sremskoj Mitrovici. On je pre nekoliko dana izašao iz pritvora i to pre isteka roka od 30 dana, a onda se besramno prao i branio tvrdeći da su jedno drugom udarili po šamar i da on ne zna kako je zadobila povrede koje ima.

Autor: M.K.