Portal Pink.rs našao se na večerašnjoj promociji novog albuma poznatog folk pevača Darka Lazića, koji nosi naziv "Sve mi smeta".

Pevač je odlučio da večerašnju promociju održi u jednom prestoničkom luksuznom restoranu, te je tom prilikom stao pred okupljene medije i objektive našeg portala, te na samom početku razgovora progovorio o porocima i svojim, kako kaže, "bubicama".

- Ja smatram da to svi vide i da je suludo da ja pričam o tome, svako ima svoje bubice. Ovim poslom kad se baviš možeš da budeš miran?! Ne bih rekao. Šta znači poroci?! Ja nemam radno vreme, pevam do dva ili do pet - rekao je Darko.

Kada je reč o montažama i snimcima koji su nedavno isplivali u domaćim medijima, pevač se osvrnuo.

- To su ljudi koji me ne vole i jako su ljubomorni na mene. Želim im sreću i da se okrenu ka sebi, verovatno su nezadovoljni svojim životima. Mene to ne može da povredi. Nikada se u životu nisam nikome zamerio, ne znam da li sam se s nekim posvađao, gledam sve da ispoštujem, ali opet ne valja. Dokle više?! - rekao je on, te je otkrio da je morao da kupi novi telefon i sve šokirao kada ga je izvadio iz džepa:

- Razbio mi se telefon, ovaj sam platio 4.000. Ovo je spas i milina, nemam ništa na njemu (smeh) - dodao je Darko.

Na pitanje na koji način je birao pesmu, kao i da li je teško pronaći onu pravu, on je imao da kaže:

- Pesmu smo birali zajedno, imamo tim ljudi koji radi s nama sve zajedno i sve biramo u dogovoru. Ja sam odabrao dve pesme, nisam hteo nikoga da pitam, moralo je da se snimi. To je pesma za koju kažem da je moja autobiografska - rekao je Lazić.

O onome o čemu bruje mediji, jeste svakako odnos njegove supruge Katarine i njegovog sina Alekseja.

- Kaća je jedna predivna i normalna osoba i to je i Marina videla, upoznale su se. Aleksej obožava Katarinu, ona gleda na njega kao na dete svoje sestre. Nema razloga da Marina pravi problem, nije nam išlo u životu, razišli smo se kao ljudi - objasnio je pevač, te se osvrnuo na priče o dugovanjima:

- Pa dobro, znaš kako, to da li sam ja u dugovima ili ne, ja ću ceo život biti u dugovima i nikome neću valjati...Za jednu dobru pesmu?! Zavisi koliko platiš (smeh). Sloba mi je veliki drugar i drago mi je što sam imao priliku da baš kod njega u kafiću napravimo promociju - rekao je Darko.

Dosta se nagađalo da li je neku pesmu sa ovog albuma posvetio sadašnjoj supruzi, a Darko je ovom prilikom otkrio da jeste i da se pesma zove "Zbog tebe".

- Ona je u tom spotu, pesma se zove "Zbog tebe" - otkrio je Lazić.

Za sam kraj, s obzirom na to da je imao dosta komplikacija nakon poslednje estetske operacije kojoj se podvrgao, a reč je o skidanju viša kože, otkrio je kako se sada oseća.

- Odlično je sada, bilo je malo komplikacija. Odlično je sve. Itekako vodim računa o ishrani, šta sam radio sve ovo da bih se opet ugojio?! Nikako. Ja kuvam! Niko ne ulazi u moju kuhinju - zaključio je Darko za Pink.rs

Autor: A.N., N.Ž.