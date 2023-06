NIŠTA NIJE SLUČAJNO: Jovana Jeremić na samom početku otkrila zbog čega je odabrala da njena pesma ''Roleks'' izađe baš večeras!

Bez dlake na jeziku!

U novom izdanju kultne emisije "Amidži šou", voditelj Ognjen Amidžić ugostio je voditeljku Jovanu Jeremić, pevačicu Gogu Sekulić i pevača Uroša Živkovića, pevačicu Aleksandru Mladenović, pobednika "Zadruge 5" Dejana Dragojevića i Valentina.

Voditeljka je na samom početku otkrila zbog čega je birala da njena nova pesma koja nosi naziv "Roleks", izađe baš u utorak uveče, što ističe da nije slučajno.

- Nisam džabe birala, ja sam birala i tempirala da to bude večeras, zato što je večeras venera ušla u lav, a ja imam jupitera i kad se to poklopi, to mora da bude vulkan! Mora pesma dobro da prođe - rekla je Jovana.

Autor: N.Ž.