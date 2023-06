OVAJ KOLEGA MU JE BIO NAJVEĆA PODRŠKA NA POČETKU KARIJERE: Kad sam bio NIKO I NIŠTA on me je uvažavao! Sloba Radanović progovorio o odnosu sa starijim kolegom!

Sloba Radanović ne zaboravlja prijatelje koji su bili uz njega kada je bio na početku i kada mu je bilo najteže, te se uvek trudi i da im uzvrati.

Sloba se sada prisetio svojih početaka i ko je tada bio njegova podrška i pomoć. Darko Lazić sinoć je održao promociju novog albuma, a jedan od zvanica bio je Sloba koji je prvi put progovorio o odnosu s kolegom i istakao da mu je on bio velika podrška:

- Darko je čista duša, čovek koji nema trunku kvarnog u sebi, zato ga volim i poštujem. Kad sam bio na početku, on je već daleko dogurao, bio sam niko i ništa, a on je uvek uvažavao i mene i moje pevanje, bilo mu je drago kad me vidi, tako je i danas. Sve što želim sebi, želim i njemu - kazao je Radanović.

Iako se nije mnogo pisalo o prijateljstvu između Slobe i Darka, Radanović je sada otkrio da su veliki prijatelji.Na pitanje o nekoj anegdoti sa kolegom pevač je rekao:

- Mnogo anegdota sa njim ima, ali eto prošle sezone u Crnoj Gori imali smo jedan dan koji smo zajedno proveli. To je bio smeh do suza. Ljudi su nam prilazili slikali se, mi smo pili, jeli, taj dan je baš bio zabavan i za pamćenje.

Autor: M.K.