Ima se, može se!

Nataša Bekvalac već duži period izdaje svoje luksuzno imanje u Čeneju za različite vrste proslava. Ono je postalo popularno ne samo među "običnim svetom" već i među njenim kolegama, koje ne pitaju šta košta kako bi neku od svojih svečanosti održali upravo u ovom prostoru nadomak Novog Sada. Njeno imanje je lepo uređeno, ima predivan vrt, bazen, a i unutrašnjost kuće je kao iz bajke, zbog čega je pogodna i za zimske i za letnje proslave. Prema našim saznanjima, kako je interesovanje za njeno imanje postajalo sve veće i veće, Bekvalčeva je nedavno podigla cenu za izdavanje vile, i to na čak 900 evra po danu.

Ipak, to zainteresovane očigledno nije sputalo da i dalje rezervišu termine za svoja slavlja, pa su svi bolji termini, a posebno dani vikenda rasprodati do kraja godine. Tako je ovo malo parče raja, u koji je svojevremeno uložila veliki novac, samo tokom maja bilo bukirano više od 20 dana, što prostom računicom dovodi do svote od 18.000 evra.

Da je sa izgradnjom ove kuće postigla pun pogodak, vidi se i po tome što je sve više Natašinih kolega i prijatelja zainteresovano za zakup salaša, a prva među njima bila je Katarina Grujić. Ona i fudbaler Marko Gobeljić izgovorili su sudbonosno "da" upravo na njenom imanju krajem avgusta 2021. Osim nje, u aprilu ove godine na istom mestu se udala i Tamara Milutinović za fudbalera Darka Jevtića.

Pored toga što se na Natašinom imanju održavaju venčanja, ono služi i kao odlična lokacija za snimanje spotova. Nedavno je baš ovaj prostor iskorišćen i za snimanje videa za duetsku pesmu "žene od sultana" Tijane Milentijević i MC Stojana.

Da Bekvalčevoj u poslednje vreme definitivno cvetaju ruže na finansijskom polju, svedoči i podatak da pored zarade od izdavanja imanja, pevačica odlično profitira i od svojih nastupa, iako već duže vreme nije objavila novu pesmu. Nedavno smo pisali da je "novosadska barbika" podigla cenu svoje tezge sa 10.000 na 12.000 evra, a kako mesečno nastupa najmanje između četiri i šest puta, a nekad i više, znači da samo od druženja sa svojom publikom mesečno inkasira 48.000 evra. Kad se sve ove brojke od zarade od izdavanja imanja i nastupa saberu, dolazi se do svote od skoro 70.000 evra, što lepu Novosađanku stavlja u sam vrh po mesečnoj zaradi među pripadnicima naše estrade.

Pokušali smo da stupimo u kontakt s Natašom da bismo čuli njen komentar, ali je ona trenutno sa sestrom i prijateljima na odmoru na Mikonosu, pa joj je telefon bio nedostupan.

Autor: S.Z.