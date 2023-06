Nikako ne propuštajte noć o kojoj priča region!

Nakon dugih devet meseci borbe, kraha i rađanja novih ljubavi, puno suza i drame, ali i smeha, veliko superfinale održaće se večeras sa početkom u 21 čas.

Devet meseci unazad živimo, ležemo i budimo se, plačemo i smejemo uz učesnike rijalitija "Zadruge 6", a za samo tri dana saznaćemo ko je onaj koji je pobrao najviše simpatija milionskog auditorijuma televizije Pink i najgledanijeg rijalitija ikada.

Kada je reč o ovoj sezoni, definitivno i sa sigurnošću možemo da kažemo da ju je obeležio smeh, a portal Pink.rs izdvojio je samo za vas pet scena koje su vas naterale na suze od smeha.

Pre nego što je postao ravnopravni takmičar, Marko Janjušević Janjuš je uoči Nove godine ušetao zajedno sa voditeljem Darkom Tanasijevićem u Belu kuću kao Deda Mraz kako bi im podelio poklone koji su im stigli. Kada je došao red na njegovu bivšu devojku, Maju Marinković, njemu se dogodio peh. Naime, njemu su spale pantalone pred Majom, čemu su se svi prisutni nasmejali i čime je definitivno zasmejao sve vas.

Već kada je postao ravnopravni takmičar, Janjuš je podelio sa zadrugarima i milionskim auditorijumom svoju stranu po kojoj će ga mnogi pamtiti, a to je humor. Naime, on je sedeo i jeo zajedno sa Filipom Carem, a kako je Car zada već raskinuo sa Majom, on je odlučio da se našali. Janjuš je upozorio Cara da Maja ide ka Beloj kući, a carevu hit reakciju koja je mnoge zasmejala pogledajte u nastavku:

Takođe, jedan bračni par pre nego što je ušetao u Belu kuću kao zadrugarski bračni par, imali su jednu scenu koja je mnoge nasmejala. Naime, nakon razgovora sa Drvetom mudrosti, Marko i Divna DNK došli su u posetu zadrugarima, te je scena kako bude Janjuša definitivno jedna od onih koja je nasmejala sve, a koju možete pogledati u nastavku.

U "Zadruzi" se često stanarima Bele kuće dogode poneki pehovi, a oni koji najviše nasmeju sve jesu zapravo padovi. Tako je tokom jedne burne svađe u "Zadruzi", Branislav Radonić Brendon, kao grom iz vedra neba, pao pored njih, a video klip ovog pada pogledajte u nastavku.

Za sam kraj, ostavili smo zadatak koji je definitivno i bez premca najviše nasmejao sve do sada. Naime, Lazar Čolić Zola i Filip Car kod Drveta mudrosti dobili su zadatak da Bojan Simić bude beba "Kroki" o kojoj će se njih dvojica brinuti. Na želju gledalaca koji su uživali u ovom zadatku i smejali se zajedno sa zadrugarima, ovaj zadatak bio je produžen i na kraju proglašen uspešno. Jednu od scena iz ovog zadatka pogledajte u nastavku ovog teksta.

Ne zaboravite da večeras vi birate pobednika "Zadruge 6", te tako telefone i ruke i glasajte za svog favorita! U nastakvu pogledajte kako to možete učiniti:

Autor: N.Ž.