Veliko superfinale zakazano je za večeras, sa početkom u 21 čas, kada će biti izabran pobednik "Zadruge 6", a ta titula pripašće onome za koga vi budete glasali u najvećem broju i čija podrška bude nadmašila ostale.

Devet meseci unazad živimo, ležemo i budimo se, plačemo i smejemo uz učesnike rijalitija "Zadruge 6", a za samo tri dana saznaćemo ko je pobrao najviše simpatija milionskog auditorijuma televizije Pink i najgledanijeg rijalitija ikada.

Kako je kraj ove sezone pred vratima, porazgovarali smo o utiscima koje nosi neko ko je devet meseci unazad sa zadrugarima prošao suze, smeh, radost i bes, a to je svakako voditeljka Ivana Šopić.

Šesta sezona iza sebe je ostavila mnogo suza, smeha i neprospavanih noći. Kakve ti ustiske nosiš iz ove sezone?

Svaka sezona "Zadruge" je sama po sebi uvek posebna, ali definitivno će šesta sezona da mi ostane kao najmističnija, s obzirom da neke misterije i nelogičnosti kod pojedinih odnosa nismo uspeli da otkrijemo i mislim da neke tajne i dalje nisu ugledale svetlost dana. Do kraja imamo priliku da gledamo i posmatramo te odnose kao vrlo nelogične i komplikovane, ali sam sigurna da narod vidi bolje od nas voditelja, koji smo se s druge strane saživeli sa zadrugarima i pokušali da razumemo svakog od njih, i kod nas ostavljaju dozu zbunjenosti, a mislim da će gledaoci biti dosta objektivniji, tako da se uzdam u njihov sud i jedva čekam da vidim kakav sud će doneti narod i to je jedini sud koji je validan.

Koji momenat tokom tvog rada sa zadrugarima u Beloj kući te je najviše ostavio bez teksta i onako, što se kaže, šokirao?

Ima mnogo momenata koji su me šokirali i u kojima sam ostala bez teksta, ali moj zadatak kao voditelja je da se to ne vidi i smatram da smo moje kolege i ja u tome uspeli i da smo prišli pojedinačno i specifično kao što i svaka situacija sama po sebi upravo takva. MIslim da su mnoge šokantne situacije delovale gledaocima da nama nisu šokantne, a bile su, samo što smo mi vrlo profesionalno prilazili svakoj situaciji. U nekim situacijama smo smirivali i da svojom mudrošću ta situacija ima što manje posledica za te zadrugare, a u nekim situacijama kada smatramo da zadrugari sebično čuvaju svoje mišljenje za sebe i ne žele da ulaze u verbalne rasprave, a to je ono što žele gledaoci da vide da se neke situacije razotkriju, pa smo potpomogli da se to desi.

Turbulentni ljubavni odnosi i veze definitivno su obeležile ovu sezonu, kako gledaš ti na sve to?

Definitivno su turbulentni ljubavni odnosi obeležili ovu sezonu, ali mogu da kažem da je razlika ovih ljubavnih odnosa i prethodnih, ove što smo posmatrali nose veliku težinu sa sobom jer su trajali prethodno godinama. Neke smo imali priliku da gledamo u "Zadruzi", a s nekim smo se susreli prvi put u "Zadruzi". Neka težina koju su zadrguari poneli sa svojim ljubavnim odnosima, u ovoj zadruzi, su vrlo teški, duboki i kompplikovani, ali smo se trudili da što više istine izađe na videlo. Kao i uvek, svake sezone smo, tako i ove sezone, podržali ljubav, podržali lepe momente, osudili ružne momente i gledali da ih bude što manje, ali su zadrugari ti koji kroje svoju sudbinu, tako i kroje svoje ljubavne odnose i tako smo imali priliku da svedočimo prelepoj veridbi, isto tako komplikovanog odnosa koji nimalo nije dečiji i površan, a isto tako smo imali priliku da vidimo prekide vrlo teških životnih odnosa, kao što je odnos Ane i Zvezdana i ulazak Zvezdana u neke nove odnose koje ćemo moći da ispratimo i napolju kako se odvijaju. Vrlo, vrlo teški odnosi, komplikovani, a sa neke druge strane lepi odnosi koji su krunisani na neki način upravo u "Zadruzi", što mi je najdraže da vidim, kao što mi je uvek drago da vidim ljubav koja je započeta u rijalitiju i da budemo svedoci da ta ljubav može da opstane pored svih problema koji se tom ljubavnom paru dese.

Autor: Pink.rs