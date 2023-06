Čelnik ružičaste imperije progovorio o novim projektima i oborenim rekordima u ovoj sezoni!

Večeras će se sa početkom od 21 čas održati superfinale "Zadruge 6" u kojoj baš vi, gledaoci, birate pobednika. Naime, reporter Srđan Kuvekalović se ovom prilikom našao u Šimanovcima, u novom delu ove imperije, te je o rezultatima koje je postigla ova šesta sezona "Zadruge" porazgovarao sa vlasnikom i direktorom Pink Media Group, Željkom Mitrovićem.

- Danas su završene sve pripreme za ovo finalno veče ove "Zadruge 6". Ove godine nešto malo ranije završavamo, oko 30-40 dana, iz opšte poznatih razloga. To je bio naš gest solidarisanja sa ukupnim društvenim ambijentom, ali ono što je veoma značajno je to da sam ja jako ponosan na ovaj projekat. Prosto, to je najuspešniji, najveći i najznačajniji projekat, televizijski, u Evropi. Šta to znači?! To znači da je kada je gledanost u pitanju, a pogotovo kada je gledanost u onim ciljnim grupama koje su veoma veoma teško osvojive, napravio fenomenalne rezultate. Mogu da kažem neke. Recimo, mi smo imali ukupan domet, rič ili ukupan broj gledalaca tokom godine čak 82% od uklupne populacije, što je skoro 5,5 miliona. Zatim, imali smo mesečni broj gledalaca na nivou između 62% i 63% od ukupne populacije, što opet znači da smo na preko 4,5 miliona. I kada su "hard viewer", oni koji ne mogu da žive bez "Zadruge", tu smo na 52% ili tri zarez nešto miliona, govorim o ukupnoj populaciji starijoj od četiri godine. Što znači, to je apsolutno najuspešniji projekat ikada televizijski - istakao je Željko Mitrović, te je i dodao:

- Takođe, na internetu je ovaj projekat imao fenomenalne rezultate. Recimo, samo dve milijarde i dvesta hiljada pregleda je imao instagram kanal Zadruge, a jutjub kanal koji ima 2,2 miliona subskrajbera, imao je čak 2,5 milijardi, znači za jednu sezonu, pregleda. Zbog toga smo dobili "Google" plaketu, Jutjub plaketu, dobili smo sve pohvale kao najznačajniji i na guglu se i dalje nalazimo u prva tri najdominantnija pojma na pretraživaču kada je u pitanju termin "Zadruga". Ovo je najuspešniji projekat po svim aspektima. Ja se izvinjavam onim gledaocima, pogotovo ovim "hard viewer" kojih ima preko tri miliona, to znači da je svaki drugi čovek navučen na ovaj program i gleda ga preko četiri ili pet sati dnevno. Izvinjavam se njima što malo ranije završavamo u ovoj sezoni, ali smo iskoristili vreme od ove najave da ćemo ranije završiti, iskoristili smo vreme da isprojektujemo sve ono što je neophodno za sledeću sezonu. Radimo desetak novih projekata, radimo u ovom ovde prostoru, radimo mnogo razvijeniji projekat, radimo nadogradnju i još jedan set koji je veći od ovog novog dela. Spremamo sezonu koja će po svim kategorijama biti neprevaziđena. Finalno veče, dobra je atmosfera, nadam se da će nas vreme poslužiti i nek nam je sa srećom - rekao je vlasnik i direktor Pink Media Group, Željko Mitrović.

U video prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N.Ž.