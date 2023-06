VAŽNA ODLUKA PRODUKCIJE! Zbog JEZIVOG NEVREMENA superfinale 'Zadruge 6' nastavlja se sutra!

Zbog nevremena koje je zadesilo Šimanovce, superfinale će se nastaviti sutra.

23:33 - Voditeljka Dušica Jakovljević pročitala je pismo u kom je najavila da se superfinale nastavlja sutra. Od 18 sati sutra kreće zagrevanje, i tada se nastavlja dalje sa supefinalom Zadruge 6.

23:28 - Matora rekapitulira svoje učešće u Zadruzi 6 kao i odnos sa zadrugarima. U jednom trenutku je ušla u klinč i sa Predragom pecom Lazićem.

23:07 - Matora pogledala svoj profil.

23:02 - Jovana Tomić Matora došla je u studio gde je porazgovarala sa voditeljkom Dušicom Jakovljević, gde se dotakla i odnosa sa Anitom Stanojlović.

22:58 - Nakon razgovora sa Darkom Tanasijevićem, Jovana Tomić Matora imala je priliku da porazgovara i sa voditeljkom Ivanom Šopić.

22:54 - Jovana Tomić Matora uputila se ka voditelju Darku Tanasijeviću, gde su je dočekali prijatelji, među kojima je bila i Ermina Pašović.

Dok je Matora odlazila sa ostrva Anita Stanojlović ostala je da se guši u suzama.

22:48 - Voditelj Ognjen Amidžić podigao je nekoliko zadrugara, nakon čega je saopštio da Zadrugu, kao petnaestoplasirana napušta Jovana Tomić Matora.

22:45 - OGLASIO SE DRUGI GONG!

22:42 - Ermina došla do Milene Kačavende i nastavila raspravu sa kumom Ćurčićeve. U sve se uključila i majka Ane Ćurčić.

22:37 - Milena Kačavenda odgovorila Ermini Pašović u svom stilu.

22:32 - Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Jelenom, verenicom Ivana Marinkovića koja je poručila da je glasanje na članovima porodice, dok je Ermina Pašović po dobrom starom običaju potkačila Milenu Kačavendu.

22:30 - Lepi Mića gleda svoj profil.

22:21 - Lepi Mića je pozirao pred fotoreporterima, nakon čega se uputio ka studiju, gde ga je, zajedno sa bivšim zadrugarima sačekala voditeljka Dušica Jakovljević.

22:18 - Lepi Mića otkrio je voditeljki Ivani Šopić da je ovo bila jedna od najtežih Zadruga u kojima je boravio.

22:15 - Dok je Lepi Mića išao ka voditeljki Ivani Šopić, voditeljka Dušica Jakovljević razgovarala je sa bivšim zadrugarima.

22:12 - Lepi Mića se uputio ka voditelju Darku Tanasijeviću, nakon čega će razgovarati sa voditeljkom Ivanom Šopić.

Mićin prijatelj Nebojša Bojović istakao je da je prezadovoljan kako se Mića ponašao u Beloj kući, dodajući da je on za Zadrugu "Tata Mata".

22:10 - Lepi Mića napušta Zadrugu 6. U trci ostaje još 15 zadrugara.

22:00 - OGLASIO SE PRVI GONG!

21:55 - Prikazana statistika u potrošnji namirnica, kao i broju ljudi koji je radio sa zadrugarima.

21: 52 - Voditeljka Dušica Jakovljević porazgovarala je sa Miljanom Popović koja je istakla da joj je žao što se nije srčanije borila za sebe u Beloj kući.

21:47 - Prikazana statistika sa društvenih mreža. Tik-Tok, Instagram, Facebook kao i Youtube su po posećenosti i pratiocima neprikosnoveni lideri.

21: 39 - Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa porodicama i podrškama superfinalista. Među njima se našla i majka Ane Ćurčić koja je istakla da joj je jako žao što se njena ćerka nervirala.

Takođe, po prvi put, oglasio se i Luka, sin Ane Ćurčić.

21:35 - Voditeljka Dušica Jakovljević nastavila da razgovara sa izbačenim zadrugarima.

21:32 - Prikazana nestvarna statistika koja svedoči da je Zadruga 6, kao i sve prethodne sezone Zadruge bio najgledaniji format u 2022/2023 godini kako u Srbiji tako i regionu.

21:28 - Divna i Marko DNK govorili su o svojim favoritima, gde je Divna potkačila Anu Spasojević povodom situacije sa Bilalom Brajlovićem.

Ja sam Bilalu velika podrška napolju! - insistirala je Ana.

21:28 - Mikica Bojanić rekao je da su njegovi favoriti Matora, Janjuš i Filip.

21:23 - Voditeljka Dušica Jakovljević porazgovarala je sa Majom Kovačević koja je bila učesnica ovogodišnje sezone, koja je istakla da nema favorita, i da je zadovoljna superfinalistima. Takođe, svoj sud dao je i Marko Smiljić, kao i Danijel Višić.

21:18 - Voditeljka Dušica Jakovljević najavila je prilog "Svi zadrugari" koji su prošli kroz Zadrugu 6.

21:15 - Ognjen Amidžić je pozdravio superfinaliste i porazgovarao sa njima, poželevši im sreću večeras.

21:11 - Svaki od voditelja zauzeo je svoju poziciju. Ognjen Amidžoć će večeras biti na Rajskom ostrvu sa zadrugarima, Dušica Jakovljević biće u studiju sa podrškom, Ivana Šopić i Darko Tanasijević imaće priliku da razgovaraju sa superfinalistima koji će jedan po jedan napuštati Zadrugu 6.

21:06 - Zvanično otvoreno superfinale Zadruge 6. Nestvaran vatromet na nebu iznad Šimanovaca, sve pršti od luksuza i glamura. Svečani trenutak ispraćen uz pesmu "We are the champions".

21:03 - Vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović progovorio o novim projektima i oborenim rekordima u ovoj sezoni!

21:01 - Voditelji Dušica Jakovljević, Darko Tanasijević, Ognjen Amidžić i Ivana Šopić poželeli su dobro veče svim gledaocima širom regiona i Srbije i najavili kakav nas spektakl očekuje.

21:00 - POČINJE SUPERFINALE ZADRUGE 6!

20:38 - Po prvi put, u javnosti se pojavio i Luka, sin Ane Ćurčić kog do sada nismo imali prilike da vidimo u medijima.

20:37 - Voditeljka Dušica Jakovljević zablistala u svetlo plavoj haljini.

20:30 - Na večerašnje superfinale Zadruge 6 pristužu podrška i porodice 16 zadrugara koji se bore za vrednu nagradu od 50.000 evra.

Među podrškom su se našli Aca Bulić, Milena Kačavenda, Taki, roditelji Nece Lazića, Mila, majka Ane Ćurčić, Stefan Šebez, Ana Spasojević, Stefan radić Rodni, Nenad Aleksić Ša, kao i mnogi drugi.

Ove večeri, nakon 9 meseci, saznaćemo ko je pobednik šeste sezone rijaliti programa "Zadruga". Dešavanja sa velelepnog imanja u Šimanovcima uživo možete pratiti na programima TV Pink, kao i na portalu Pink.rs.

U trci za glavnu nagradu ostalo je 16 superfinalista i to Maja Marinković, Anita Stanojlović, Zorica marković, Aleksandra Nikolić, Sanja Grujić, Milica Vesečlinović, Bilal Brajlović, Marko Stefanović, Jovana Tomić Matora, Ivan Marinković, Nenad Lazić Neca, Lepi Mića, Lazar Čolić Zola, Filip Car, Marko Janjušević Janjuš i Ana Ćurčić, a neko od njih će na kraju večeri biti proglašen pobednikom šeste sezone najgledanijeg rijalitija u regionu.

