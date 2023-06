Žestoko!

Za nešto manje od sat vremena očekuje nas veliko superfinale "Zadruge 6". Naime, večeras će se njih 16 superfinalista boriti za pobedu, a pobednika birate vi, gledaoci.

Naime, u Šimanovce su kao podrška Ane Ćurčić, pristigli njena prva ljubav Aca Bulić, njena kuma i prijateljica Milena Kačavenda i Anina majka, Mila, koji su ispred ekipe portala Pink.rs sumirali njeno učešće.

- Ja imam neko svoje mišljenje, imala sam prilike da vidim nešto što ona nije. Ja sam ponosna na Anu, smatram da žena koja nije rijliti igrač da se fenomenalno snašla. Ja bih na njenom mestu izludela. Ratovala sam sa svima, nikog nisam dirala prva. Svako ko je napao Anu, kao da je napao mene - rekla je Milena.

Bivša zadrugarka, Ermina Pašović, javno je udarila na Milenu, te se Kačavenda osvrnula i na ovo.

- Da vam kažem, gospođa džoger ne bih komentarisala. Izvređala je sve, ne znam ko je persona. Pošto je iznela onakve laži i za nas i za Anu, tako da sam morala da budem brutalna i da odgovorim. Ne čujem je od parfema - rekla je Kačavenda, te se osvrnula na večerašnja očekivanja:

- Kartice su spremne, žene sede i glasaju. Cela naša podrška je pokazala da su protiv nasilja, protiv onoga što se Ani dešavalo, pa čak i ovi momci koji je napadaju danima, zaista mislim da je prehrabra i da je stojički izdržala - rekla je Milena.

Kada je reč o javnom obećanju Ace Bulić o tome da Anu po nizlasku čeka skupoceni sat marke Roleks, sada je otkrio za Pink.rs gde se on i nalazi.

- Roleks je kod Anine ćerke - rekao je Aca, a onda se Anina mama Mila osvrnula na to kako gleda na ćerkino učešće:

- Ja sam Anina mama. Nije mi se dopadalo što su je svi napadali, ona je iznela istinu koju je doživela sa Zvezdanom i potvrđujem da je to tako, bilo je tu nasilja, fizičkog i psihičkog maltretiranja. Nema laži, nema prevare, ona se bori za pravdu, podržavamo je svi - rekla je Anina mama, Mila.

Njenu ćerku, Anu Ćurčić, mnogo je brinulo kako njena deca gledaju na njeno učešće i na to što im je rekla da ulazi na samo dva meseca, što nije slučaj, te je Mila otkrila šta oni misle.

- Oni su prihvatili na kraju sve to, jer vide da jednostavno nema druge. To je to! - rekla je Anina mama za sam kraj intervjua.

Autor: N.Ž.