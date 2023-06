'TO ĆE ON SA NJOM DA RASPRAVI!' Mikica otkrio da Zoricu Marković čeka SUOČAVANJE s Milošem Bojanićem, pa otkrio kako je njegova supruga reagovala na druženje s Milicom! (VIDEO)

Otvorio dušu!

Mikica Bojanić, pristigao je na veliko superfinale "Zadruge 6" u svojoj besnoj mašini, te je ispred objektiva portala Pink.rs otkrio šta mu je supruga rekla kada je stigao u Novi Sad.

- Nema šta da kaže, presrećna je što sam se vratio i što možemo da nastavimo normalno sa životom i tamo gde smo stali pre mog ulaska i mogu da kažem da nema nijednu zamerku što se tiče mog učešća, ponosna je na mene. Ne mogu da dočekam da se vratim sada da uživam s njima - rekao je Mikica.

Svađa koja je definitivno, između ostalog, obeležila poslednju nedelju šeste sezone, jeste svađa Mikice i Zorice Marković. On je ovom prilikom otkrio šta mu je rekao otac, pevač Miloš Bojanić.

- On kaže da mora on sa njom, da će on s njom da raspravi. Ona je bila na moru, to sam sve rekao a da sam samo u naletu besa rekao da su bili intimni, nisam govorio istinu što se toga tiče. Nek njih dvoje rešavaju, Zorica Marković me ne intresuje - rekao je Mikica, pa je na pitanje o kome je promenio mišljenje nakon izlaska, odgovorio:

- Od zadrugara?! Ja imam generalno mišljenje o ovima s kojim sam se družio. Ivan Marinković me je bap iznenadio, ispoštovao me je i bio korektan. Pokazao mi je da ima dobrih osobina i da ima iz prošlosti stvari koje nisu valjale, ali ih je ispravio - rekao je Mikica, istakavši da mu je favorit za pobedu Marko Janjušević Janjuš.

Autor: N.Ž.