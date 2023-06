'OPSTAĆE, LJUBAV IM JE ISKRENA!' Šebez za Pink.rs dao svoj sud o veridbi Aleks i Cara, pa priznao kako gleda na njegove sukobe s Anom Ćurčić! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Jedan od velikih prijatelja Filipa Cara, Stefan Šebez, pristigao je u Šimanovce kako bi Filipu pružio podršku u ovoj superfinalnoj večeri, te je na samom startu u razgovoru za naš portal otkrio kako gleda na Carevu veridbu i vezu sa Aleks Nikolić.

- Mislim da im je ljubav iskrena i da će opstati - rekao je Šebez.

Kada je reč o Carevim sukobima sa Anom Ćurčić, koji su postali učestaliji u poslednjoj nedelji

- To sam nešto usput propratio, nisam gledao oko čega i vezano za šta...U poslednje vreme nisam mnogo komentarisao, ali kada sam ispratio njegove komentare, sve je to bilo kako jeste i sve što kaže, po meni, to je tako - rekao je Stefan za Pink.rs

U video prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N.Ž.